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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال رفع كفاءة البنية التحتية وتركيب الإنترلوك بمدينة القصير

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 تواصلت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير أعمال تركيب الإنترلوك أمام إدارة التموين بشارع العاشر من رمضان.في إطار التوجيهات السامية من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر،حيث  تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الخطط الاستثمارية التي تهدف إلى تحسين بنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.

وفي تصريح للواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، أشار إلى أن خطة التطوير تشمل رصف العديد من الشوارع الفرعية والرئيسية، بالإضافة إلى تحسين الإنارة العامة في مختلف المناطق. يأتي ذلك بهدف تعزيز المظهر الحضري للمدينة وتحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي.

 

ويعكس هذا التقرير جهود السلطات المحلية في تحسين البنية التحتية للمدينة، مع التركيز على الرفاهية وتلبية احتياجات المواطنين، مما يسهم في تطوير شامل ومستدام.

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