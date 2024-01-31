«الشرقية الأزهرية» تختتم أعمال تصحيح مواد الشهادتين الإعدادية والابتدائية

أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الإعدادية والابتدائية للفصل الدراسي الأول ، اليوم الأربعاء، وذلك خلال متابعته لجان التصحيح لليوم الخامس على التوالي.

وأكد رئيس المنطقة على المصححين ومقدري الدرجات بالالتزام بالتعليمات المُنظمة لأعمال التصحيح، من قراءة السؤال جيدًا ونموذج الإجابة ومعرفة الدرجة المخصصة لكل جزئية من جزئيات السؤال قبل البدء في عملية التصحيح.

شدد رئيس المنطقة على تحري الدقة في رصد الدرجات ومراجعة التصحيح أكثر من مرة حرصًا على مصلحة الطلاب، مؤكدًا على مشرفي المواد، والمراجعين الفنيين، ومقدري الدرجات بضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول.