وكيل تعليم الدقهلية يتفقد أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية

تفقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية مقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة بن لقمان الإعدادية بنين.



يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتورأيمن مختارمحافظ الدقهلية.



ورافق مدير المديرية الدكتور عصام عمارة مديرعام التعليم العام والمشرف العام على التصحيح .و أوضح شعبان أن المعلمين مستمرون بكل جدية لإعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن.

و أشاد وكيل الوزارة بالعاملين بالكنترول وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتاً إلى أنه يجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم تصحيح ورصد الدرجات لكراسات الإجابة بنظام البوكلت مشيراً إلى أنه فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة الدقيقه سيتم الإعلان عن النتيجة بعد اعتمدها من محافظ الدقهلية.