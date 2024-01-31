قطع المياه لمدة 10 ساعات عن بعض مناطق أبو النمرس.. الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: " منيل شيحة، أبو النمرس، شبرامنت، ترسا، نزلة الأشطر، زاوية أبو مسلم" وذلك لمدة ١٠ساعات، بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٢/ ٢ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٣/ ٢ / ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة، سبب انقطاع المياه إلى أعمال تحويل مسار خطوط مياه قطر ٨٠٠ مم ، ٢٨٠ مم، المتعارضة مع أعمال مشروع كوبري أعلى مزلقان منطقة أبو النمرس.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.