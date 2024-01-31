استشاري ينصح بالتغذية الجيدة والكمامات للابتعاد عن الأمراض الفيروسية

قال الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، إننا الآن فى أسوأ موسم لاتشار الفيروسات التنفسية، مشيرا إلى أن تلك الفيروسات هي البرد والأنفلونزا والفيروس المخلوي وكورونا الذى لم ينته والذى أصبح أقل خطورة نتيجة تحوراته.

وأضاف الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أنه من الصعب التمييز بين تلك الفيروسات نتيجة تشابه أعراضها، وبالتالي الوضع مطمئن وليس خطيرا، لأن الإصابة الرئوية الخطيرة التي كانت تأتي قديما وصعوبة التنفس نسبتها أقل بكثير.

ونصح الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، المواطنين بتناول لقاح الأنفلونزا، إلى جانب التغذية الجيدة مثل: التغذية البروتينية قليلة الدسم غنية بفيتامين سي والعصائر والفواكه الطازجة، والبقوليات التي تحتوي على عنصر الزنك، وإرتداء الملابس القطنية الثقيلة، وارتداء الكمامات.