عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجلس الذهب العالمي: المصريون اشتروا 57 طن ذهب في 2023

سعر الذهب
سعر الذهب
  • جولد بيليون: الهروب من خفض العملة وقفزات الأسعار ساهمت في زيادة الطلب
  • ارتفاع المصنعيات على المشغولات 10% خفض الطلب عليها في 2023 لصالح السبائك

 

 


كشف مجلس الذهب العالمي ارتفاع الطلب على الذهب في مصر خلال عام 2023 بنحو 5.5 طن بنسبة 10.7%، حيث سجلت 57 طنا مقابل 51.5 طن في عام 2022 بسبب الإقبال الكبير على التحوط من انخفاض الجنيه المصري جراء الهبوط الكبير للعملة وتراجع القوة الشرائية.

وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أنه تم اقتناء 30.3 طن من السبائك والعملات الذهب خلال عام 2023 مقابل 19.2 طن في 2022، بزيادة 11.1 طن بنسبة 57.8%، حيث أصبح الاتجاه العام في مصر لشراء الذهب الخام من العملات والسبائك هرباً من المصنعية المرتفعة.

الجرام تخطى 4000 جنيه.. مقترح برلماني لخفض سعر الذهب الفترة القادمة

جولد بيليون: أسعار الذهب العالمية ترتفع 0.8% والسوق يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

وكشف مجلس الذهب العالمي أن المشغولات الذهبية سجلت 26.7 طن في العام 2053 مقابل 32.3 طن في عام 2022، بتراجع 5.6 طن بنسبة 17.3% مع انخفاض الطلب عليها بسبب ارتفاع المصنعية.

في السياق ذاته، ذكر تحليل جولد بيليون تعليقاً على حجم الطلب على الذهب في مصر أن ارتفاع المصنعية مطلع 2023 بنسبة تتجاوز 10% على المشغولات الذهبية ساهم في خفض الطلب على المشغولات بنسبة 17.3%، في حين أن الطلب على السبائك والعملات أخذ زخما كبيراً بسبب التحوط من خفض قيمة العملة.

وذكر تحليل جولد بيليون أن الذهب حقق في مصر خلال عام 2023 مستويات تاريخية، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 منذ أن افتتح العام عند المستوى 1690 جنيها للجرام وحتى تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 3330 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع 97% ليربح 1640 جنيها، وهو ما يفسر لنا الإقبال الكبير على شراء الذهب.

افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الأول من العام عند المستوى 1690 جنيها للجرام ليسجل ارتفاعا خلال الربع بمقدار 530 جنيها بنسبة ارتفاع 31.4% ويغلق تداولات الربع الأول عند المستوى 2220 جنيها للجرام.

مشتريات المصريين للذهب من سبائك وجنيهات ومشغولات سجلت 16.2 طن من الذهب خلال الربع الأول من 2023، مقسمة بين 8.2 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و8 أطنان لمشتريات المشغولات الذهبية. 

وارتفعت مشتريات المصريين من الذهب بجميع أشكاله خلال الربع الأول من 2023 بنسبة ارتفاع 11% مقارنة مع مشتريات الذهب في الربع الرابع من عام 2022، بينما ارتفعت بنسبة 32.8% مقارنة مع الربع الأول من عام 2022.

وجاء تحريك سعر صرف الدولار في يناير 2023، حيث ارتفع من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيها للدولار بتراجع 30% قبل أن يستقر عند 30.95 جنيه للدولار حتى وقتنا هذا.

مشتريات المصريين من الذهب بجميع أشكاله سجلت 17.3 طن من الذهب خلال الربع الثاني، مقسمة بين 10.4 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و6.9 طن لمشتريات المشغولات الذهبية. 

وارتفعت مشتريات المصريين من الذهب بجميع أشكاله خلال الربع الثاني من 2023 بنسبة ارتفاع 6.8% مقارنة مع مشتريات الذهب في الربع الأول من عام 2023، بينما ارتفعت بنسبة 60.2% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022. 

وجاءت أهم العوامل وراء ارتفاع الذهب خلال الربع الثاني، أبرزها استحقاق شهادات الـ 18% وضخ سيولة نقدية تصل إلى 700 مليار جنيه انتقل جزء كبير منها إلى أسواق الذهب، كما ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية لتتسع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

تراجع الذهب في الربع الثالث من 2023

افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الثالث من العام عند المستوى 2295 جنيها للجرام ليسجل انخفاضا خلال الربع بمقدار 130 جنيها بنسبة انخفاض 5.7% ويغلق تداولات الربع الثالث عند المستوى 2165 جنيها للجرام. 

مشتريات المصريين من الذهب بجميع أشكاله سجلت 12.9 طن من الذهب خلال الربع الثالث، مقسمة بين 6.3 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و6.6 طن لمشتريات المشغولات الذهبية. 

وانخفضت مشتريات المصريين من الذهب بجميع أشكاله خلال الربع الثالث من 2023 بنسبة انخفاض 25.4% مقارنة مع مشتريات الذهب في الربع الثاني من عام 2023، بينما انخفضت بنسبة 16.8% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022.

وكان من أبرز العوامل وراء انخفاض الذهب خلال الربع الثالث من 2023، تراجع السيولة النقدية لدى المواطنين وانخفاض سعر أونصة الذهب العالمي بنسبة 3.7% واستقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي ومبادرة "زيرو جمارك" التي سمحت بدخول كميات من الذهب لزيادة المعروض لتحقق نوع من الاستقرار في الأسعار. 
 


الربع الرابع من 2023

افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الرابع من العام عند المستوى 2165 جنيها للجرام ليسجل ارتفاعا منذ بداية الربع وحتى أعلى مستوى تاريخي سجله في ديسمبر عند 3330 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع 53.8% بمقدار زيادة 1165 جنيها.

وبحسب “جولد بيليون”، جاءت أهم العوامل وراء ارتفاع الذهب خلال الربع الأخير من 2023، منها ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية لمستويات قياسية والحرب على غزة وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن وارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي وتسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولارا للأونصة.

القوي الشرائية للذهب التحوط بالذهب سعر الذهب العالمي مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

الحرارة صفر في هذه المناطق|الأرصاد: برد قارس وأمطار رعدية حتى هذا الموعد

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

مضاربات تجار.. مفاجأة صادمة وراء زيارة أسعار الذهب وهل سترتفع أكثر؟

موضوعات متعلقة

4 آلاف جنيه لجرام عيار 21.. سعر الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

السياحة تدعو غرفة التجارة الصناعية بجدة للاستثمار في مصر

مستوطنون إسرائيليون يحاولون منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

رضا حجازي يعرض نتائج مؤتمر «نظام التعليم STEM في مصر.. الواقع والطموحات»

جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء 7 مناطق في وسط غزة |تعرف عليهم

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

الاحتلال يطالب مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس بمغادرة المكان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاكيت ثاني مرة| محيي إسماعيل بموقف محرج.. ويخرج غاضبًا من معرض الكتاب

هنفضل أصحاب طول العمر.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

حالة نادرة.. ولادة أول تمساح أبيض في فلوريدا| كيف ذلك؟

6 فوائد لرقص السيدات لن تتخيليها

فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

عروس جديدة.. أحمد سعد يفاجئ الجميع بعد تخطيطه للزواج من فنانة شهيرة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي.. سنجبر أهل غزة على التهجير بهذه الطريقة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ