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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

علي الحجار يعلن تفاصيل مشروع 100 سنة غنا في مؤتمر صحفي بالأوبرا

على الحجار
على الحجار

تعقد دار الأوبرا المصرية مؤتمرًا صحفيًا، الأربعاء، 7 فبراير المقبل، لكشف تفاصيل أول حفلات مشروع «100 سنة غنا»، بحضور الفنان على الحجار، د. خالد داغر رئيس دار الأوبرا، وهو الحفل المقرر انطلاقه على خشبة المسرح الكبير، 14 فبراير، ضمن احتفالات عيد الحب، بمشاركة عدد كبير من صناع الموسيقى، توزيع أوركسترالي، وقيادة الأوركسترا للمايسترو هشام جبر.

ومن المقرر أن يضم أول حفلات 100 سنة غنا، عددا كبيرا من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، تأليف أيمن الحكيم، إخراج عصام السيد، وسيكون ضيف شرف الحفل المطرب الكبير محمد الحلو، ويشارك بالغناء فيه أحمد عفت، نهاد فتحي، أسماء كمال، الفنان محمد عادل.

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أكد المطرب الكبير علي الحجار، أنه  سيكون هناك مشاركة لمطربين كبار، في فعاليات “100 سنة غنا”، على رأسهم الفنان الكبير محمد الحلو، وأحمد عفت سيقوم بالغناء لعبد الحليم حافظ، ونهاد فتحي التي  ستقوم بالغناء للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، وأسماء كمال التي ستقوم بالغناء للفنانة العظيمة أم كلثوم.

وقال علي الحجار، خلال لقاء له لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أنه سأقوم بالغناء لعدد من المطربين العظماء، سواء الفنان محمد عبد الوهاب، والفنان عبد الحليم حافظ.  

وتابع المطرب الكبير علي الحجار، أن محمد فوزي أسم سابق عصره، مؤكدا أنه سنعمل على تقديم أغنياته وألحانه بتوزيعات جديدة.

وأشار المخرج عصام السيد إلى أن الجمهور المتوقع حضوره لفعاليات "100 سنة غنا"، سيكون إهتمامه الأساسي على الغناء، مشيرا إلى انه سيتم  العمل على تقديم أغاني للفنان العظيم محمد عبد الوهاب، والموسيقى الخاصة به.

100 سنة غنا الفنان علي الحجار الفنان الكبير محمد الحلو الفنان عبد الحليم حافظ المطرب الكبير علي الحجار

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