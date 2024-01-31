عز العرب لقطاع الحماية المجتمعية| حركة تنقلات محدودة بوزارة الداخلية

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة.

و شملت الحركة تعيين اللواء حازم عز العرب مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية بدلا من اللواء طارق مرزوق الذي بلغ السن القانونية.

كما شملت الحركة، تعيين اللواء تامر مخيمر مساعدا للوزير للتدريب، واللواء منتصر عويضة مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء أحمد يوسف مدير معهد مندوبي الأمن.

وجاءت حركة التنقلات إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.