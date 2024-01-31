ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

تستعد الدولة لإطلاق مبادرة تصدير العقار للعملاء الأجانب أو المصريين بالخارج حيث يتم بيع الوحدات بالدولار بالتعاون مع شركات الاستثمار العقاري ويمكن أن يستفاد منها المصري بالداخل أيضا .

مبادرة تصدير العقار المصري

كشف المهندس فتح الله فوزي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، تفاصيل المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.

اوضح فتح الله ان فكرة المبادرة تعتمد على أن يدفع المستفيد ثمن الوحدة بالدولار بنظام الكاش ويستفيد بنسبة الخصم على السداد الفوري، ثم تحصل الحكومة على هذه الحصيلة الدولارية، وتقوم هي بضمان وزارة المالية بسداد ثمن الوحدة بالجنيه المصري للمطور العقاري بالتقسيط على المدة الزمنية التي يبيع بها الوحدة السكنية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.