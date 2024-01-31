طريقة واحدة للاستعلام عن نتائج الترم الأول 2024 بجامعة عين شمس.. تعرف عليها

أكدت الدكتورة أميرة يوسف، عميد كلية البنات جامعة عين شمس، أنه يتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول على نظام جامعة عين شمس ums.

وقالت عميد كلية البنات جامعة عين شمس إن خطوات الحصول على النتائج هي كالآتي:

فتح منصة https://ums.asu.edu.eg/

اختيار كلية البنات وإدخال اسم المستخدم وكلمة السر والضغط على تسجيل دخول.

الضغط على لينك “متعلقاتي” واختيار الدرجات.

وأضافت عميد الكلية أن تصحيح مواد الامتحانات يتم إلكترونيًا وأولًا بأول، مشددة على تواجد أستاذ المادة يوميًا للرد على أسئلة واستفسارات الطلاب، كما توجد فرق لمواجهة الأزمات بالكلية مهمتها توجيه الطالب ومساعدته.

وأوضحت أن الكلية بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت، لجميع الفرق والأقسام.

وأشارت إلى أن الكلية استعدت لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من خلال تعقيم الأماكن وتطهيرها جيدًا، وإعداد الجداول وتجهيز جميع أرقام الجلوس للطلاب.

ولفتت إلى أنه تم تجهيز الجدول لكي يستعد الطلاب لإجراء الامتحانات، مؤكدة أن الكلية تحرص على مصالح الطالبات وتوفير جميع سبل الراحة والدعم اللازم لهم.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 اعتبارًا من يوم السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

وتبدأ امتحانات نصف العام 2024 للجامعات وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 -2024 التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، للكليات والمعاهد، يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهي امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2023- 2024 في الجامعات تنتهى الخميس 25 يناير 2024.

وبعدها تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في الجامعات 2024، من السبت 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث ستنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

بداية الترم الثانى لطلاب المدارس 2024

كانت الخريطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى أعلنت عنها الوزارة مع بداية العام الدراسى الحالى 2023/2024 قد تحدثت عن موعد بداية الترم الثاني، حيث يبدأ فى 10 فبراير 2024 وذلك عقب الانتهاء من إجازة نصف العام والمقدرة بخمسة عشرة يوما والتى بدأت اليوم 27 يناير ومن المقرر أن تنتهى فى 8 فبراير 2024 ليبدأ الترم الثانى فى 10 فبراير 2024 لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة واللغات.

وكانت الخريطة الزمنية أشارت إلى أنه في حال تعارض إجازة نصف العام 2024 مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد موعد الإجازة.