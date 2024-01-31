لأول مرة.. نيللي كريم تخوض تجربة التأليف بـ فيلم سينمائي

كشفت الفنانة نيللي كريم عن مشروعها السينمائي الجديد الذى تقوم بتأليفه لأول مرة وهو فيلم بطل قصته حصان وطفل صغير.

وقالت نيللي كريم، خلال لقائها مع الإعلامي باسل الزارو والإعلامي كريم ريحان في برنامج “el podcasters”، “عندي سكربت أكتبه حاليا مازال في بدايته، وهو عبارة عن فيلم من فكرتي بطله الحصان، هي قصة غريبة كانت من تأليفي، وأنا أحببتها، وسيكون أيضًا من بطولة ولد صغير”.

ويعرض حاليا للفنانة نيللى كريم مسلسل “روز وليلى” مع يسرا والذى شهدت الحلقات الأولى منه عديد من الأحداث وتعريف الشخصيات، حيث تلعب نيللي كريم دور “روز” السيدة المتزوجة التي تعمل كمحققة خاصة ولديها شركة، وتعمل لديها ليلى “يسرا” التي تعاني من أزمة مالية بعد وفاة زوجها.

وتتورط يسرا في قضية قتل، بعد أن قام أكمل شهير "باهر" بسرقة سيارة بها صندوق ملئ بالحبر الأزرق، ويظهر بعد ذلك أكمل شهير مقتول، وتستعين يسرا بصديقتها روز لتتولى مساعدتها، إلا أنها تتورط هي الأخرى في عدد من الجرائم معها، بعد أن يقوم شخص بتصويرهما أثناء محاولتهما فهم ألغاز القضية، بينما يستعين بهما شخص آخر من أجل استعادة أمواله بعد أن نصب عليه حين اشترى قطعة آثار مزيفة.

ويضم مُسلسل "روز وليلى" نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً في بطولة مشتركة.