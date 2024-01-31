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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن.. ياسمين صبري تعود للدراما الرمضانية وقصي خولي يستقبل عزاء والده في دبي

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية أبرزها ياسمين صبري تعود للدراما الرمضانية وقصي خولي يستقبل عزاء والده في دبي. 

 

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تعود الفنانة ياسمين صبري لموسم دراما رمضان 2024 بمسلسل “رحيل”، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر. 

 

باسل خياط وسامو زين في عزاء والد قصي خولي بدبي

حرص عدد من الفنانين والمشاهير على حضور عزاء والد قصي خولي في دبي، الذي أقيم مساء اليوم، أبرزهم باسل خياط، سامو زين، داليدا خليل، ميساء مغربي، وغيرهم. 

 

مبيصرفش ومتكفلة بعلاج ابني.. عايدة غنيم تفتح النار على طليقها

نشرت الفنانة عايدة غنيم مقطع فيديو من خلال حسابها على تيك توك، تهاجم فيه زوجها مجددًا .

وقالت عايدة غنيم فى الفيديو، معلقة: ابني من يوم ما انفصلت محدش بعتله جنيه ولا حتى اترفع عليه سماعة تليفون.

 

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كشف منتج فيلم أهل الكهف عن البرومو الأول للعمل، بعد فترة تحضيرات استغرقت مدة طويلة، وتقرر طرحه خلال موسم صيف 2024.

 

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تفاصيل دور هدى المفتي في مسلسل موعد مع الماضي

تخوض الممثلة هدى المفتي تجربة مليئة بالإثارة والغموض والأكشن من خلال ماض قاس تتعرض فيه إلى حادث غامض يجعل حياتها في خطر، فهل تنجو بالنهاية؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل موعد مع الماضي الذي انطلق الإعلان التشويقي له تمهيداً لعرضه قريباً على نتفليكس ضمن قائمة إنتاجاتها الأصلية.

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