نشرة الفن.. ياسمين صبري تعود للدراما الرمضانية وقصي خولي يستقبل عزاء والده في دبي

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية أبرزها ياسمين صبري تعود للدراما الرمضانية وقصي خولي يستقبل عزاء والده في دبي.

تعود الفنانة ياسمين صبري لموسم دراما رمضان 2024 بمسلسل “رحيل”، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

حرص عدد من الفنانين والمشاهير على حضور عزاء والد قصي خولي في دبي، الذي أقيم مساء اليوم، أبرزهم باسل خياط، سامو زين، داليدا خليل، ميساء مغربي، وغيرهم.

نشرت الفنانة عايدة غنيم مقطع فيديو من خلال حسابها على تيك توك، تهاجم فيه زوجها مجددًا .

وقالت عايدة غنيم فى الفيديو، معلقة: ابني من يوم ما انفصلت محدش بعتله جنيه ولا حتى اترفع عليه سماعة تليفون.

كشف منتج فيلم أهل الكهف عن البرومو الأول للعمل، بعد فترة تحضيرات استغرقت مدة طويلة، وتقرر طرحه خلال موسم صيف 2024.

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 16 من شهر فبراير القادم لعام 2024 بمركز المنارة.

تخوض الممثلة هدى المفتي تجربة مليئة بالإثارة والغموض والأكشن من خلال ماض قاس تتعرض فيه إلى حادث غامض يجعل حياتها في خطر، فهل تنجو بالنهاية؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل موعد مع الماضي الذي انطلق الإعلان التشويقي له تمهيداً لعرضه قريباً على نتفليكس ضمن قائمة إنتاجاتها الأصلية.