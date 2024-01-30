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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ريم مصطفى تجسد شخصية جارية في فيلم "أهل الكهف".. صور

صدى البلد

تجسد النجمة ريم مصطفى شخصية جارية، حيث تمر بالعديد من المواقف التي تجعلها تتخذ مساراً آخر ضمن أحداث فيلمها الجديد "أهل الكهف" المقرر طرحه في دور العرض خلال موسم صيف 2024، وأصبح الفيلم جاهزاً للعرض وبدأ القائمون عليه في عمليات الدعاية بطرح البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال العمل.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربع فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلوا في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة آخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

يذكر أن ريم مصطفى ظهرت كضيفة شرف في فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى والذى عرض في موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف وأكرم حسنى ومى عمر ومصطفى خاطر وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

فيلم اهل الكهف محمد فراج محمد ممدوح مصطفى فهمي مي عمر بيومي فؤاد أحمد وفيق أهل الكهف

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