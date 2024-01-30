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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل دور هدى المفتي في مسلسل موعد مع الماضي

هدى المفتي
هدى المفتي

تخوض الممثلة هدى المفتي تجربة مليئة بالإثارة والغموض والأكشن من خلال ماض قاس تتعرض فيه إلى حادث غامض يجعل حياتها في خطر، فهل تنجو بالنهاية؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل موعد مع الماضي الذي انطلق الإعلان التشويقي له تمهيداً لعرضه قريباً على نتفليكس ضمن قائمة إنتاجاتها الأصلية.


من خلال الإعلان التشويقي للمسلسل، نرى هدى المفتي وهي تغوص في عمق البحر ويبدو أنها تتعرض للغرق لأسباب تتعلق بوسائل التنفس، حيث يبدو أن أنبوب الأوكسجين الخاص بها يحدث له خلل ما يجعلها تتوتر وتضطرب أنفاسها. كما نسمع بعدها صوت بكائها، فلا نعرف تبعات ما يحدث لها بعد محاولة إنقاذها.
 

تشارك هدى المفتي بطولة موعد مع الماضي مع عدد كبير من النجوم؛ من بينهم محمود حميدة، آسر ياسين، صبا مبارك، شيرين رضا، شريف سلامة، محمد علاء، ركين سعد، محمد ثروت ومحمود جمعة.


مسلسل موعد مع الماضي مأخوذ عن المسلسل المكسيكي ?Who Killed Sara (من قتل سارة)، الذي عُرض في 3 أجزاء، في الفترة من مارس 2021 إلى مايو 2022، وينتمي إلى مسلسلات الجريمة القائمة على الإثارة والتشويق. 

ووفقاً لتصريحات المخرج السوري السدير مسعود، فإن أحداث مسلسل موعد مع الماضي، ستكون مُختلفة تماماً عن النسخة المكسيكية، إذ جرى اقتباس الإطار العام فقط، وستُقدم القصة بصبغة عربية مناسبة لواقعنا.


أحدث أعمال هدى المفتي الدرامية مسلسل الصندوق، الذي نافس في موسم رمضان الأخير 2023 وعُرض على منصة شاهد، وشاركت في بطولته مع علي قاسم وأحمد داش، من إخراج مروان عبدالمنعم وتأليف مصطفى صقر ومحمود رمضان. 

أما أحدث أعمالها السينمائية فهو فيلم حظك اليوم، الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد بعد عرضه بالسينمات أكتوبر الماضي، من إخراج أسامة عرابي، وتأليف أحمد البيلي، سبقه فيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد، وهو أحد أضخم إنتاجات السينما المصرية، محققاً ثاني أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، تخطت الـ 118 مليون جنيهاً مصرياً، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، أحمد مالك ورزان جمّال،

هدي المفتي حظك اليوم شيرين رضا شريف سلامة مسلسل موعد مع الماضي مسلسل الصندوق مروان حامد

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