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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قصة حب خالد النبوي وغادة عادل.. لقطات من برومو فيلم أهل الكهف

أهل الكهف
أهل الكهف

كشف منتج فيلم أهل الكهف عن البرومو الأول للعمل، بعد فترة تحضيرات استغرقت مدة طويلة، وتقرر طرحه خلال موسم صيف 2024.

 

وظهر في برومو أهل الكهف عدد من مشاهد العمل، منها قصة حب بين خالد النبوي وغادة عادل، ومشاهد حروب وأكشن يشارك فيها محمد ممدوح ومحمد فراج وغيرهم. 

 

 

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

 

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

 

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلوا في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة آخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

أهل الكهف أحمد وفيق أحمد فؤاد سليم إخراج عمرو عرفة برومو فيلم اهل الكهف ايمن بهجت قمر

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