بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار السيارات فى مصر بعد التعاون مع مرسيدس

تساءل عدد من المواطنين عن أنخفاض أسعار السيارات في مصر خصوصا بعد توجه الحكومة لاستعراض فرص التعاون المُمكنة خلال المرحلة المقبلة في ظل تطلُع الشركة للتوسع في السوق المصرية مع مسئولي شركة "مرسيدس بنز إيجيبت" الالمانية بعد اجتماع مجلس الوزراء.

ضرورة توطين الصناعة في جميع المجالات

ويستعرض موقع صدى البلد الاجابة عن هذا التساؤل من خلال التواصل مع اعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب النائبة إيفلين متي عضو مجلس النواب، التى أكدت علي ضرورة توطين الصناعة في جميع المجالات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج فيما يلى:

وقالت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة ومباشرة بشأن توطين الصناعة المصرية، وجهود الحكومة تعتبر استكمال لتوجيهات الرئيس السيسي وحال التوسع في عقد برتوكولات تعاون بين الشركات وتجديد الثقة في الشركات العالمية الموجودة بمصر سواء في توطين الصناعة بشكل عام او صناعة السيارات سيكون له مردود إيجابي علي المواطن من حيث توفير فرص عمل جديد وعمله صعبة.

وأكدت النائبة علي ضرورة توطين الصناعة في جميع المجالات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج وخصوصا توطين صناعة المعادن والرمال والأدوية والنباتات والجلود، لافتة الي أن مصر تمتلك عدد ضخم من الممتلكات الطبيعية التي اذا تم اعادة تدويرها عن طريق المصانع وتصديرها للخارج سوف تحقق أرباحا ضخمة مثل صناعة الجلود عن طريق التعاون مع فرنسا في استخدام جلود التماسيح الموجودة في مصر والرمال وتحويلها لزجاج وغيرها.

خفض أسعار السيارات في مصر

وأكدت علي ضرورة التعاون مع جميع الدول المتخصصة في صناعة السيارات لانشاء مصانع لتصنيع السيارات وقطع الغيار مما يؤدي الي وجود تنافسية في السوق يؤدي لخفض اسعار السيارات في مصر وتوفير عملة صعبة عن طريق التصدير للخارج.