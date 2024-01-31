عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار السيارات فى مصر بعد التعاون مع مرسيدس

السيارات في مصر
السيارات في مصر

تساءل عدد من المواطنين عن أنخفاض أسعار السيارات في مصر خصوصا بعد توجه الحكومة لاستعراض فرص التعاون المُمكنة خلال المرحلة المقبلة في ظل تطلُع الشركة للتوسع في السوق المصرية مع مسئولي شركة "مرسيدس بنز إيجيبت" الالمانية بعد اجتماع مجلس الوزراء.

ضرورة توطين الصناعة في جميع المجالات

ويستعرض موقع صدى البلد الاجابة عن هذا التساؤل من خلال التواصل مع اعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب النائبة إيفلين متي عضو مجلس النواب، التى أكدت علي  ضرورة توطين الصناعة في جميع المجالات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج فيما يلى:

وقالت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة ومباشرة بشأن توطين الصناعة المصرية، وجهود الحكومة تعتبر استكمال لتوجيهات الرئيس السيسي وحال التوسع في عقد برتوكولات تعاون بين الشركات وتجديد الثقة في الشركات العالمية الموجودة بمصر سواء في توطين الصناعة بشكل عام او صناعة السيارات سيكون له مردود إيجابي علي المواطن من حيث توفير فرص عمل جديد وعمله صعبة.

وأكدت النائبة علي ضرورة توطين الصناعة في جميع المجالات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج وخصوصا توطين صناعة المعادن والرمال والأدوية والنباتات والجلود، لافتة الي أن مصر تمتلك  عدد ضخم من الممتلكات الطبيعية التي اذا تم اعادة تدويرها عن طريق المصانع وتصديرها للخارج سوف تحقق أرباحا ضخمة مثل صناعة الجلود عن طريق التعاون مع فرنسا في استخدام جلود التماسيح الموجودة في مصر والرمال وتحويلها لزجاج وغيرها.

خفض أسعار السيارات في مصر

وأكدت علي ضرورة التعاون مع جميع الدول المتخصصة في صناعة السيارات لانشاء مصانع لتصنيع السيارات وقطع الغيار مما يؤدي الي وجود تنافسية في السوق يؤدي لخفض اسعار السيارات في مصر وتوفير عملة صعبة عن طريق التصدير للخارج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر كالصاعقة.. إعلان هام من مرتضى منصور

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

ترشيحاتنا

طوارئ بالقاهرة بسبب الأمطار .. وتعزيزات أمنية للتعامل مع الأعطال والحوادث

الحكومة تشد الحزام| قرارات عاجلة بترشيد الإنفاق في جهات الدولة.. تفاصيل

أجواء أوروبية.. سانت كاترين تكتسي باللون الأبيض بعد تعرضها لعاصفة ثلجية|شاهد

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

خالد الجندي: القصص القرآني هدفه إرساء القيم والآداب .. فيديو

72 ساعة .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن الطقس | فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزن زائد.. يسرا تصدم متابعيها بصورها الجديدة| شاهد

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

12 لقبا مع الأهلي وصفر مع غيره.. مشوار عبدالله السعيد بعد انتقاله للزمالك

فستان جريء.. داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بظهورها الجديد| شاهد

فيديو

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ