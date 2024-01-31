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رئيس التحرير
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أخبار البلد

«مرسيدس بنز» لرئيس الوزراء: ندرس فرص الاستثمار في مجال السيارات الكهربائية بمصر

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، مسئولي شركة "مرسيدس بنز إيجيبت" لاستعراض فرص التعاون المُمكنة خلال المرحلة المقبلة في ظل تطلُع الشركة للتوسع في السوق المصرية والاستفادة من المزايا التي تمنحها استراتيجية تنمية صناعة السيارات، خاصة تصنيع السيارات الكهربائية.

حضر الاجتماع؛ فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى مصر، وجيرد بيترليش، الرئيس التنفيذي لشركة "مرسيدس بنز إيجيبت"، و"يواكيم وولف"، المدير المالي للشركة، ومحسن إدريس، رئيس قطاع الشئون الخارجية وتطوير الأعمال بالشركة. 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد اعتزازه بالتعاون القائم بين كل من مصر وألمانيا في العديد من المجالات، ودعمه لاستثمارات شركة "مرسيدس بنز" في مصر، وكذلك جميع الشركات الألمانية العاملة في السوق المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي تقديره لالتزام الشركة بالاستثمار في مصر على مدار الأعوام الماضية، مُعربًا عن تطلعه لرؤية توسعات جديدة لـ"مرسيدس بنز" في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن السوق المصرية تحظى الآن بفرص واعدة في مجال تصنيع السيارات لما تمنحه استراتيجية تنمية صناعة السيارات من حوافز عديدة، خاصة السيارات الكهربائية.

وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد: “أتطلع لقيام شركة مرسيدس خلال الفترة المقبلة بإنتاج أحد طرازاتها من السيارات الكهربائية هنا في مصر”.

كما أكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط القاهرة وبرلين، مشيرًا إلى التنسيق الجاري بين قيادتي البلدين بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي غضون ذلك، أكد فرانك هارتمان، السفير الألماني في مصر، التعاون الوثيق بين القيادة السياسية في البلدين على مختلف الأصعدة، مشيرًا في هذا الصدد إلى المكالمة الهاتفية التي جرت قبل يومين بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشار الألماني أولاف شولتز.

وتطرق السفير الألماني إلى أن العديد من الشركات الألمانية العاملة في مصر لديها استعداد لتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية، معربًا عن ثقته في قدرة الحكومة المصرية على تخطي التحديات الاقتصادية الحالية.

بدوره، قال جيرد بيترليش، الرئيس التنفيذي لشركة "مرسيدس بنز إيجيبت"، إن الشركة تدرس التعاون مع مصر في مجال إنتاج السيارات الكهربائية، وإن الشركة بدأت دراسة هذا الأمر.

وأضاف: “نتطلع إلى مناقشة استراتيجية صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة المصرية للتعرف عن قرب على الحوافز التي تمنحها لتصنيع السيارات الكهربائية”.

وأوضح أن "مرسيدس بنز إيجيبت" حرصت على مدار الفترة الماضية على استمرار عملياتها التشغيلية، كما حافظت على وظائف العاملين بها على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدا تطلعه إلى التوسع في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

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