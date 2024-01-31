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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تطالب بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بشأن حرب غزة

أرشيفي
أرشيفي

 أكد مندوب الجزائر في مجلس الأمن  عمار بن جامع ضرورة تطبيق ما صدر عن محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة، حيث قال: “نطق لسان العدالة بحكمه وعلى كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون أن يعمل على تنفيذ التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية”.

وأضاف المسئول الجزائري: “هذه المحكمة التي قضت بأنه يجب على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أن تضمن وبشكل فوري عدم قيام قواتها بارتكاب أي أعمال قتل في حق الفلسطينيين”.

وتابع: “ويجب عليها اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون في قطاع غزة”.

وأتم: “هذا هو حكم محكمة العدل الدولية، وهو أمر يحتاج وقفا فوريا لإطلاق النار وعلى مجلس الأمن أن يتخذ، فورا ودون تأخير، جميع التدابير اللازمة من أجل إعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية”.

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