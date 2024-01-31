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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام 30 كيلو مواد غذائية فاسدة في حملات بمطروح

حملات تموينية على
حملات تموينية على الأسواق

نظمت لجنة المرور على المطاعم بمطروح برئاسة الإدارة العامة للسياحة وبالتعاون مع المديريات والإدارات المعنية حملة تفتيشية على عدد من المطاعم والمحال.

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وأوضح محمد أنور مدير عام إدارة السياحة رئيس اللجنة أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 3 محاضر نظافة لعدم استكمال الشهادات الصحية وكذلك تحرير 3 انذارات منها عدم الالتزام بالسلامة والصحة المهنية ومخالفات عمل شهادات صحية و بيئية.

واضاف أنه تم أيضا إعدام كمية 30 كجم  مواد غذائية  متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مواصلة  جهود محافظة مطروح في تكثيف الحملات و المرور لإحكام  الرقابة على المطاعم والمحال التجارية للوقوف على المعروض من السلع والمواد الغذائية والاطمئنان علي سلامتها حرصا على صحة و سلامة المواطنين.

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