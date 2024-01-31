مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية|الحوثيون: قصف أمريكي بريطاني استهدف معقلنا بـ«صعدة»

أفادت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، بأن الحوثيون يقولون إن قصفًا أمريكيًّا بريطانيًّا استهدف معقلهم في صعدة.

من جانبه، أطلق الحوثيون عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر.

وأكد الحوثيون في بيان لهم ان كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهداف قواتنا وسوف يتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين.

وأشار البيان الي ان الحوثيين مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار.