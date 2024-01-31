هجوم دقيق ومباشر.. الحوثيون يستهدفون سفينة أمريكية في البحر الأحمر

نفذت القوات البحرية اليمنية عملية عسكرية ضد السفينة التجارية الأمريكية "KOI"، في خطوة تهدف إلى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم والرد على العدوان الأمريكي البريطاني.

وتعرضت السفينة، وهي في طريقها إلى موانئ فلسطين المحتلة، للقصف بعدة صواريخ بحرية، في هجوم دقيق ومباشر، وذلك وفقا للبيان الرسمي الذي أذاعه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع.

وتأتي هذه العملية في أعقاب هجوم سابق شنته القوات البحرية اليمنية على المدمرة الأمريكية USS Gravely في البحر الأحمر، حيث أثبتت الضربة أنها دقيقة ومباشرة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن هذه الإجراءات هي جزء من دعمها المستمر وتضامنها مع شعب غزة.

وأشارت إلى أنه وفي محاولة لإظهار المزيد من التضامن، تعمل القوات المسلحة اليمنية بشكل نشط على عرقلة الملاحة الإسرائيلية وغيرها من الملاحة المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة في البحر الأحمر والبحر العربي.

ونوهت بأن هذا الحصار البحري سيستمر؛ حتى يتم السماح بإيصال الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء، إلى غزة.

ووسط التوترات المتصاعدة، أصدرت القوات المسلحة اليمنية تحذيرًا شديد اللهجة، متعهدة بمواجهة أي تصعيد أمريكي بريطاني برد متناسب. ويؤكدون التزامهم بالقيام بعمليات عسكرية شاملة وفعالة ردا على الاستفزازات المتصورة من جانب القوات الأمريكية والبريطانية.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن كافة السفن الأمريكية والبريطانية المتواجدة في البحر الأحمر والعربي تعتبر أهدافاً مشروعة طالما استمر العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

واختتم الحوثيون، البيان، بإعلان أن “اليمن لن يتردد في الدفاع عن نفسه ضد أي أعمال أخرى تعتبر ضارة بسيادته ورفاهيته”.