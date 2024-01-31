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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب حاسبات حلوان.. نتائج الفصل الدراسي الأول عبر هذا الرابط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أنهت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، أعمال الكنترول لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول  للعام الدراسي 2023 / 2024، و تم  إعلان النتائج اليوم.

 

ويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط : 
http://app1.helwan.edu.eg

طريقة الاستعلام عن نتائج جامعة حلوان

لابد للطلاب فى البداية أن يدخل على موقع نتائج طلاب جامعة حلوان، ثم يختار الطالب الكلية ومن ثم كتابة الاسم ورقم الجلوس واختيار الفرقة والشعبة الدراسية ومن ثم الضغط على عرض النتيجة للحصول على نتيجتك في جامعة حلوان بالتقديرات كاملة.

 

وقد وصرحت الدكتور منال عبدالقادر، وكيل كلية الحاسبات لشئون التعليم والطلاب، بأن نسب النجاح كانت معبرة عن الجهد والتحصيل لأبنائنا الطلاب طوال الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أن نسبة النجاح للفرقة الأولى بلغت 86%، بينما كانت نتيجة نسبة النجاح للفرقة الثانية 93%، أما عن نتيجة النسبة للفرقة الثالثة، فكانت 91.4%، وبلغت نتيجة النسبة للفرقة الرابعة 89%؛ أما عن البرامج المميزة فبلغت نسبة النجاح 96% لبرنامج هندسة البرمجيات، بينما كانت نسبة النجاح في برنامج المعلوماتية الطبية 95%.

وأفادت "عبد القادر"، بأن كنترولات الامتحانات عملت على قدم وساق بشكل يومي أثناء الامتحانات، وتم التصحيح والرصد لكافة الامتحانات أولًا بأول، وكان لذلك أبلغ الأثر في أن يتم اعتماد النتائج وإعلانها في إجازة منتصف العام الدراسي، مؤكدة أنه يجري حاليا مراجعة استيفاء الخريجين لشروط التخرج تمهيدا لإرسالهم إلى الجامعة خلال الأسبوع القادم.

وأضافت وكيل الكلية، أنه سوف يتم فتح تسجيل المقررات للفصل الدراسي الثاني للطلاب في نهاية الأسبوع الأول من إجازة نصف العام، وأن الكلية تقبل التحويلات علي برنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية  فقط للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024 وذلك على المستوى الأولي فقط وبشرط تحقيق الحد الأدنى لقطاع الحاسبات.

 

إعتماد النتائج الحاسبات والذكاء الاصطناعى التعليم والطلاب البرامج المميزة Jobs Education

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