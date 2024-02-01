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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة : الزمالك أبرم صفقة قوية بضم السعيد..ومجلس الإدارة يستهدف الفوز بالكونفدرالية

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك أبرم صفقة قوية بالتعاقد مع عبدالله السعيد وهو صفقة جماهيرية، ومفيد أيضًا على المستوى الفني.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الزمالك أبرم صفقة جماهيرية في المقام الأول، بضم السعيد، وأيضا هو لاعب فنيا جيد في وسط الملعب، خصوصًا أنه يتمتع بخبرات جديدة".

وأضاف: "البعض يقول أنه كان من الممكن انتظار السعيد لنهاية الموسم وضمه مجانًا، لكن هناك أهداف خاصة لمجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب، ومن أهمها الفوز بلقب الكونفدرالية".

وواصل: "الزمالك قام بضم العديد من اللاعبين، منهم زياد كمال ومصطفى اشرف ومحمد عاطف وسيف جعفر وياسر حمد ومهاب ياسر وناصر ماهر، والفريق أصبح يضم العديد من العناصر في كل المراكز".

وأتم: "الزمالك هدفه الفوز بالكونفدرالية في المقام الأول من أجل العودة للمسار الصحيح".".

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