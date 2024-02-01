عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موظف بالبيت الأبيض يكشف أسرارا لا يستطيع مساعدو بايدن قولها علنا

موظف بالبيت الأبيض
موظف بالبيت الأبيض يكشف ما "لا يستطيع مساعدو بايدن قوله

أفاد محلل أمن سيبراني بأن المسؤولين الأمريكيين قلقون سراً بشأن رئيس البلاد ونائبته، وذلك وفقًا لما ذكره موظف في البيت الأبيض. 

وقال إن زملاءه يعانون من القلق بشأن تدهور قدرات جو بايدن العقلية وعدم شعبية كمالا هاريس، ولكنهم لا يستطيعون التعبير عن تلك المخاوف علنًا، حيث يسعى الرئيس ونائبه المتعددي الأعراق للترشح لفترة رئاسية جديدة في وقت لاحق هذا العام.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، قال تشارلي كرايجر، محلل أمن سيبراني في البيت الأبيض، في مقابلة تم تسجيلها بواسطة الصحفي السري جيمس أوكيف ونشرت على الإنترنت يوم الأربعاء، إن جو بايدن البالغ من العمر 81 عامًا يتدهور.

txt

رغم تهديد بايدن.. البيت الأبيض يعلن مفاجأة: لا نريد الحرب مع إيران

txt

بسبب قرار "بايدن".. أوروبا تخسر حليف الطاقة

 وأضاف أنه تمت مناقشة إزالة هاريس من القائمة الانتخابية لعام 2024 بناءً على صعوباتها كنائبة للرئيس، ولكن تم تأكيد ترشيح الحزب الديمقراطي. 

وقال كرايجر لأوكيف، الذي قام بتغيير مظهره للمحادثة بتلوين شعره وارتداء نظارات مزيفة: "أعتقد أنهم بحاجة إلى التخلص منه أو التخلص منها، ولكن لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك"، وعندما سئل عما إذا كان يمكن لموظفي البيت الأبيض التحدث بصراحة بشأن لياقة بايدن وهاريس للمنافسة في فترة رئاسية أخرى، أضاف: "لا، لا، يجب أن يتماشوا مع الخط الحزبي".

واعترف كرايجر بأن الموظفين في البيت الأبيض قلقون بشأن الحالة العقلية لبايدن، والتي وصفها أوكيف بأنها "خرف"، ولكنهم يجب أن يبقوا هذه المخاوف سرية. 

وقال: "إنهم يعرفون ذلك؛ بالطبع يعرفون ذلك. ولكن المظهر الخارجي والفضيحة، أعتقد أنهم يشعرون أنها ليست تستحق ذلك.

وعلى الرغم من ذلك، فإنهم لا يستطيعون التعبير عن هذه المخاوف علنًا بسبب الصورة العامة والتداعيات التي قد تنجم عن ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يذكر كرايجر أن هناك نقاشات حول إزالة كمالا هاريس من التذكرة الانتخابية لعام 2024، نظرًا لصعوباتها كنائبة للرئيس، ولكن تم تأكيد ترشيحها بالفعل من قبل حزب الديمقراطيين.

يعتبر تشارلي كرايجر محللًا أمنيًا سيبرانيًا في البيت الأبيض، ويدير أمن الشبكات الحاسوبية في وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية. 

البيت الأبيض المسؤولين الأمريكيين المسؤولين أمن سيبراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

عقار رقم 8 .. لحظات الرعب في انفجار الفجر بالطالبية

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

أمطار غزيرة ورياح.. حالة الطقس اليوم الخميس 1 فبراير 2023

ترشيحاتنا

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يثمن دور مصر الداعم لبلاده ومساندتها لجهود المصالحة

ألمانيا: يجب على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لدعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها

المفتي: مدرسة الجنيد بسنغافورة تقوم بدور رائد في نشر العلم والمنهج الوسطي

تهديد الشناوي.. سر تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل| مفاجأة

قفل اللعبة .. أبو مسلم: محمد صلاح حطم جميع الأرقام القياسية

واشنطن تعاقب أنقرة|5 قضايا تمنع تركيا من العودة لبرنامج طائرات إف 35


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

كيف تحافظين على اللياقة البدنية أثناء الرقص؟

نشرة المرأة والصحة| فساتين منى زكي في افتتاح رحلة 404 تثير ضجة.. ابنة عصام كاريكا| صور جديدة تكشف عن إطلالتها المثيرة للجدل

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ