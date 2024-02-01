موظف بالبيت الأبيض يكشف أسرارا لا يستطيع مساعدو بايدن قولها علنا

أفاد محلل أمن سيبراني بأن المسؤولين الأمريكيين قلقون سراً بشأن رئيس البلاد ونائبته، وذلك وفقًا لما ذكره موظف في البيت الأبيض.

وقال إن زملاءه يعانون من القلق بشأن تدهور قدرات جو بايدن العقلية وعدم شعبية كمالا هاريس، ولكنهم لا يستطيعون التعبير عن تلك المخاوف علنًا، حيث يسعى الرئيس ونائبه المتعددي الأعراق للترشح لفترة رئاسية جديدة في وقت لاحق هذا العام.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، قال تشارلي كرايجر، محلل أمن سيبراني في البيت الأبيض، في مقابلة تم تسجيلها بواسطة الصحفي السري جيمس أوكيف ونشرت على الإنترنت يوم الأربعاء، إن جو بايدن البالغ من العمر 81 عامًا يتدهور.

وأضاف أنه تمت مناقشة إزالة هاريس من القائمة الانتخابية لعام 2024 بناءً على صعوباتها كنائبة للرئيس، ولكن تم تأكيد ترشيح الحزب الديمقراطي.

وقال كرايجر لأوكيف، الذي قام بتغيير مظهره للمحادثة بتلوين شعره وارتداء نظارات مزيفة: "أعتقد أنهم بحاجة إلى التخلص منه أو التخلص منها، ولكن لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك"، وعندما سئل عما إذا كان يمكن لموظفي البيت الأبيض التحدث بصراحة بشأن لياقة بايدن وهاريس للمنافسة في فترة رئاسية أخرى، أضاف: "لا، لا، يجب أن يتماشوا مع الخط الحزبي".

واعترف كرايجر بأن الموظفين في البيت الأبيض قلقون بشأن الحالة العقلية لبايدن، والتي وصفها أوكيف بأنها "خرف"، ولكنهم يجب أن يبقوا هذه المخاوف سرية.

وقال: "إنهم يعرفون ذلك؛ بالطبع يعرفون ذلك. ولكن المظهر الخارجي والفضيحة، أعتقد أنهم يشعرون أنها ليست تستحق ذلك.

وعلى الرغم من ذلك، فإنهم لا يستطيعون التعبير عن هذه المخاوف علنًا بسبب الصورة العامة والتداعيات التي قد تنجم عن ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يذكر كرايجر أن هناك نقاشات حول إزالة كمالا هاريس من التذكرة الانتخابية لعام 2024، نظرًا لصعوباتها كنائبة للرئيس، ولكن تم تأكيد ترشيحها بالفعل من قبل حزب الديمقراطيين.

يعتبر تشارلي كرايجر محللًا أمنيًا سيبرانيًا في البيت الأبيض، ويدير أمن الشبكات الحاسوبية في وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية.