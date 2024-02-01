الأوقاف: غلق مؤقت لمسجد السيدة زينب بداية من أول فبراير لإنهاء تطويره

أكدت وزارة الأوقاف، أنه نظرًا لدخول أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها مراحلها الأخيرة وكثافة العمل بالمسجد فإن أوقاف القاهرة مضطرة إلى غلق المسجد مؤقتا لتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير الشامل للمسجد بكل ساحاته وملحقاته .

غلق مؤقت لمسجد السيدة زينب بداية من أول فبراير لإنهاء عملية تطويره

وشددت الأوقاف في بيانٍ لها: «سيتم هذا الغلق المؤقت بدءا من الخميس الموافق ١ فبراير ٢٠٢٤م على أمل الانتهاء من عملية التطوير قبل حلول الشهر الكريم بإذن الله تعالى».

الحاصلون والحاصلات على كارنيه محفظ معتمد من الأوقاف من طلاب مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

تقديرًا لتميزهم في المسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023/2024م ، واجتيازهم الاختبارات المطلوبة ، تقرر منح كارنيه محفظ معتمد أو محفظة معتمدة لكل من :

م الاسم المركز المديرية

1. إيمان جمال فاروق حسن الفتح الشرقية

2. زينب محمد محمود إبراهيم الحسانين مريم بور سعيد

3. إبراهيم علي إبراهيم علي أبو دبوس الدقهلية

4. محمد الشحات زكي السيد الفتح الشرقية

5. مصطفى نظمي مصطفى عشري الفتح الشرقية

6. محمد جمال محمد أحمد عبد العال سوهاج

7. عبد العال أحمد عبد العال حسين عبد العال سوهاج

8. مأمون مهدي محمد غنيمي الفتح الشرقية

9. معدن فتحي علي عبد الرازق الفولي المنيا

10. أحمد محمود محمد محمد الأقطم المنيا

11. عبد الرحمن يوسف عطا عبد المحسن سيدي جابر الإسكندرية

12. مريم علاء الدين محمد حنفي الكبير مطروح

13. محمد علي محمد علي الفولي المنيا

14. أحمد عيد دسوقي محمد الفولي المنيا

15. عمر أشرف موسى محمد أم القرى شمال سيناء

16. عبد الواحد أحمد حسين شبانة الكبير مطروح

17. أحمد محمد محمد أحمد عبد العال سوهاج