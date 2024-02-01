حير العلماء|حل لغز دفن الإسكندر الأكبر.. مقبرته والرفات موجودة في هذا المكان

لغز الإسكندر الأكبر.. بعد مرور مئات الأعوام على لغز مكان دفن الإسكندر الأكبر، توصل باحثون إلى حل لغز أقرب خيط لمكان دفنه في بحث هام نُشر مؤخرا في مجلة العلوم الأثرية.

ووفقا لموقع “iflscience” في ضوء الأبحاث الأخيرة، تم التعرف أخيرًا على هوية والد القائد العظيم ألكسندر وشقيقه وابنه في مقبرة يونانية قديمة.

حل لغز مكان دفن الإسكندر الأكبر

توجد المقبرة في آثار تل فيرجينا العظيم في شمال اليونان، وتحوي على مجموعة من البقايا العظمية والأدوات العسكرية والعناصر الأخرى المتعلقة بالعسكري الشهير. وقد أثارت المقبرة الجدل والتكهنات لعدة عقود حول هوية الأشخاص المدفونين فيها.

وبعد الدراسات والتحليلات المكثفة، توصل الباحثون إلى استنتاجات مهمة بشأن هوية الأشخاص المدفونين في المقبرة.

تبين أن المقبرة الأولى تحوي على بقايا رجل كان يعاني من إصابة في الركبة، إضافة إلى امرأة وطفل رضيع.

مقبرة والد الإسكندر الاكبر

ومن خلال تحليل البقايا العظمية والمصادر التاريخية، تم التوصل إلى أن الرجل الذي تم دفنه في المقبرة الأولى هو الملك فيليب الثاني، والد الإسكندر العظيم، وهو معروف بإعاقته في السير.

وتتطابق توقيت وفاة الرضيع مع قصة اغتيال فيليب في عام 336 قبل الميلاد، حيث أمرت زوجته السابقة أوليمبياس بقتل زوجته الحالية وطفلها لتمهيد الطريق للإسكندر لخلافة العرش.

أما المقبرة الثانية فتعود لزوجة أخ الكسندر، الملك أريدايوس، وتدعى آديا إوريديس. وقد تم التوصل إلى هذا الاستنتاج بناءً على دلائل مثل ركوب الخيل المفرط الذي تم اكتشافه في بقايا العظام.

وأخيرًا، تم التأكيد على أن المقبرة الثالثة تحوي بقايا الابن المراهق للكسندر، الذي يُعرف بألكسندر الرابع.

اكتشاف هام

تعتبر هذه الاكتشافات أحدث إضافة مهمة لفهمنا لتاريخ وحضارة الكسندر العظيم وأسرته. إنها خطوة هامة في استكشاف الماضي وإلقاء الضوء على حياة الشخصيات التاريخية البارزة.

ويعد الكشف عن هوية والد الكسندر العظيم وشقيقه وابنه في مقبرة يونانية حدثًا مهمًا في عالم الأثريات.و يساهم هذا الاكتشاف في زيادة فهمنا للتاريخ القديم والعائلة المالكة في مملكة مقدونيا.

تعتبر شخصية الإسكندر العظيم واحدة من أهم الشخصيات التاريخية في العالم. كان قائدًا عسكريًا استثنائيًا وملهمًا، وقاد حملات عسكرية واسعة النطاق أدت إلى توسع إمبراطوريته الضخمة. إلا أن معرفة تفاصيل حياته الشخصية وعائلته كانت محدودة وغامضة.