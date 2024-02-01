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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن استهداف مقاتـلي حماس في شمال وجنوب غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه استهدف مقاتلي حركة حماس في شمال وجنوب قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال جيش الاحتلال إنه خلال القتال في خان يونس جنوب قطاع غزة، رصدت قوات الفرقة 98 قاذفة صواريخ بعيدة المدى ووجهت طائرة مقاتلة لقصفها، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف جيش الاحتلال أن لواء المظليين التابع للفرقة قتل في الوقت نفسه عددا من المسلحين خلال عدد من المواجهات القريبة خلال اليوم الماضي.

وادعى أن لواء المظليين ولواء المظليين الاحتياطي 646 قاما بتوجيه غارات جوية على مقاتلي حماس الآخرين في خان يونس.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن قوات الفرقة – اللواء 401 مدرع في شمال غزة ولواء مشاة ناحال في وسط غزة – قتلت العشرات من نشطاء حماس خلال اليوم الماضي وداهمت مواقع للحركة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاتلي حماس قاذفة صواريخ بعيدة المدى

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