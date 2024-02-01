إشعال نيران في مهرجان الفايكنغ السنوي بإسكتلندا |شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز" تقريرًا بعنوان، إشعال نيران في مهرجان الفايكنغ السنوي في إسكتلندا.

ووفقاً للتقرير، قام المئات يوم الثلاثاء بإشعال النار في نسخة طبق الأصل من سفينة طويلة للاحتفال بمهرجان الفايكنغ السنوي في شتلاند الإسكتلندية.

