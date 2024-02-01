انطلقت اليوم الخميس، فعاليات مشاركة جناح الأزهر الشريف الثامنة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال(٥٥)، للأسبوع الثاني على التوالي، وسط إقبال كبير من رواد المعرض بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وذلك للاطلاع على أحدث إصدارات الأزهر الشريف بمختلف هيئاته وقطاعاته، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات المتنوعة التي ينظمها الجناح بشكل يومي، والتي لاقت استحسان وإشادة جميع الرواد.

انطلاق فعاليات الأسبوع الثاني لجناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب وسط إقبال كبير

وتتضمن فعاليات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أنشطة وعروض فنية وثقافية يقدمها طلاب وبراعم الأزهر الشريف، بالإضافة إلى ورش تفاعلية للنحت والرسم وترميم المخطوطات الأثرية، إلى جانب فعاليات أركان الفتوى، والخط العربي، ومجلة نور، وبانوارما ذاكرة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، وجامعة الأزهر، وبيت الزكاة والصدقات المصري.



ويستضيف جناح الأزهر اليوم فضيلة أ.د/ علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، وذلك خلال ندوة بعنوان «محطات في مسيرة عالم أزهري»، يكشف فيها فضيلته عن أبرز المحطات الهامة في مسيرته العلمية والمهنية، وكيف تفوق في دراسته للفقه والعلوم الشرعية بجامعة الأزهر، وعن أبرز المواقف التي عاشها خلال توليه منصب مفتي الديار المصرية في الفترة من ٢٠٠٣م وحتى ٢٠١٣م، ثم عضويته في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.



كما يعقد جناح الأزهر الشريف ندوة تثقيفية بعنوان عنوان " الصهيونية العالمية أطماعها..آثارها.. مواجهتها"، يحاضر فيها اللواء أركان حرب محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور صلاح شلبي، أستاذ القانون الدولي العام والمنظمات الدولية المتفرغ كلية الشريعة والقانون بدمنهور.



ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.



ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.