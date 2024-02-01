عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق فعاليات الأسبوع الثاني لجناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب

جناح الأزهر
جناح الأزهر

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات مشاركة جناح الأزهر الشريف الثامنة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال(٥٥)، للأسبوع الثاني على التوالي، وسط إقبال كبير من رواد المعرض بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وذلك للاطلاع على أحدث إصدارات الأزهر الشريف بمختلف هيئاته وقطاعاته، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات المتنوعة التي ينظمها الجناح بشكل يومي، والتي لاقت استحسان وإشادة جميع الرواد.

انطلاق فعاليات الأسبوع الثاني لجناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب وسط إقبال كبير

وتتضمن فعاليات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أنشطة وعروض فنية وثقافية يقدمها طلاب وبراعم الأزهر الشريف، بالإضافة إلى ورش تفاعلية للنحت والرسم وترميم المخطوطات الأثرية، إلى جانب فعاليات أركان الفتوى، والخط العربي، ومجلة نور،  وبانوارما ذاكرة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، وجامعة الأزهر، وبيت الزكاة والصدقات المصري.


ويستضيف جناح الأزهر اليوم فضيلة أ.د/ علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، وذلك خلال ندوة بعنوان «محطات في مسيرة عالم أزهري»، يكشف فيها فضيلته عن أبرز المحطات الهامة في مسيرته العلمية والمهنية، وكيف تفوق في دراسته للفقه والعلوم الشرعية بجامعة الأزهر، وعن أبرز المواقف التي عاشها خلال توليه منصب مفتي الديار المصرية في الفترة من ٢٠٠٣م وحتى ٢٠١٣م، ثم عضويته في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

نصر فريد واصل: صدور الفتوى من مؤسساتنا الدينية يساهم في الاستقرار

غدًا.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش مخاطر الصهيونية العالمية وسُبل مواجهتها


كما يعقد جناح الأزهر الشريف ندوة تثقيفية بعنوان عنوان " الصهيونية العالمية أطماعها..آثارها.. مواجهتها"، يحاضر فيها اللواء أركان حرب محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور صلاح شلبي، أستاذ القانون الدولي العام والمنظمات الدولية المتفرغ كلية الشريعة والقانون بدمنهور.


ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.


ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

الأزهر جناح الأزهر معرض القاهرة الدولي للكتاب إصدارات الأزهر الصهيونية العالمية أكاديمية ناصر العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

عقار رقم 8 .. لحظات الرعب في انفجار الفجر بالطالبية

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

أمطار غزيرة ورياح.. حالة الطقس اليوم الخميس 1 فبراير 2023

موضوعات متعلقة

نصر فريد واصل: صدور الفتوى من مؤسساتنا الدينية يساهم في الاستقرار

غدًا.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش مخاطر الصهيونية العالمية وسُبل مواجهتها

تفاصيل ندوة «دور الدولة في الحفاظ على الهوية» لجناح الأزهر بمعرض الكتاب

100 يوم على الحرب.. مرصد الأزهر يتناول الأوضاع المأساوية في غزة بإنتاج مرئي

وزيرة الهجرة: جناح الأزهر بمعرض الكتاب يحافظ على الهوية الوطنية والثقافية

وزيرة الهجرة تشيد ببرامج «بيت الزكاة والصدقات» التنموية

انتهاء تصحيح امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. اعرف موعد النتيجة وكيفية الحصول عليها

المحرصاوي لـ سفراء الأزهر: دراسة علم الإدارة ضرورة ملحة في عصرنا الحالي

ترشيحاتنا

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تمنع الفلسطينيين من دخول الأقصى

بعد الضربات الإسرائيلية.. إيران تسحب قوات الحرس الثوري من سوريا |تفاصيل

سقوط تجار العملة.. الداخلية تضبط مبالغ مالية كبيرة خلال 24 ساعة

حجبت عن الأسواق|الداخلية تضبط أطناناً ضخمة من السلع الغذائية في حملات تفتيشية

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يثمن دور مصر الداعم لبلاده ومساندتها لجهود المصالحة

ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بمنح أوكرانيا ما تحتاجه للدفاع عن نفسها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

كيف تحافظين على اللياقة البدنية أثناء الرقص؟

نشرة المرأة والصحة| فساتين منى زكي في افتتاح رحلة 404 تثير ضجة.. ابنة عصام كاريكا| صور جديدة تكشف عن إطلالتها المثيرة للجدل

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ