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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة 83.51٪

صدى البلد

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الخميس نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2024/2023 بنسبة نجاح بلغت ٨٣.٥١٪؜ .
حضر اعتماد النتيجة الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس و خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة و  أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة وياسرعمارة مدير عام التربية والتعليم بالسويس وسلمي الشاعر مستشارالمحافظ لشئون التعليم ورؤساء الكنترول .
وقدم المحافظ التهنئة للناجحين فى الشهادة الإعدادية مؤكداً على أهمية تقديم كل الجهود من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية من اجل تفوق أبنائنا ويصبحوا مواطنين صالحين يستفيد منهم المجتمع ، مقدما الشكر لمديرية التربية و التعليم و هيئة التدريس و العاملين بها لجهودهم المتميزة  لتحسين العملية التعليمية و التعليم بمدارس السويس. 

و أكد صقر على مدير مديرية التربية والتعليم على تكريم الأوئل لكل مرحلة تعليمية داخل كل مدرسة مع بداية النصف الثاني من العام الدراسي الحالي تحفيزاً للطلاب لحثهم للحفاظ علي النجاح والتفوق. 

بلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية بمدارس السويس عدد ١٤٣٢٢طالبا وطالبة.. وبلغت نسبة النجاح في المدارس المهنية 100٪؜ والمكفوفين 100 ٪؜ ومدارس الصم 93.33٪..

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