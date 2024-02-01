بشير التابعي: صفقة عبد الله السعيد لن تقدم الإضافة المطلوبة للزمالك

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن صفقة انتقال عبدالله السعيد لن تحقق الإضافة المطلوبة للفريق الأبيض، في ظل الظروف الأخيرة التي يعيشها النادي، مشيرا إلى أن الأهلي كان عليه الإبقاء على الحارس علي لطفي وعدم رحيله في بداية الموسم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الزمالك فريق بطولات، ولكنه يعاني في الفترة الأخيرة بشكل واضح، مجلس الإدارة قد يكون له سياسة معينة، فهل التعاقد مع لاعبين من أجل ارضاء الجمهور أم من أجل المنافسة على البطولات؟ ".

وأضاف: "الزمالك ناد كبير، وكيف يتم التعاقد مع 11 لاعبا دفعة واحدة، هل هناك فريق كبير يضم هذا العدد من اللاعبين؟!، هناك لاعبون كثيرون انضمتوا للفريق ولن يلعبوا بصفة أساسية".

وزاد: "طارق حامد انتقل لنادي سموحة من نادي طلائع الجيش، وجاء للتدرب مع الفريق خلال وجود محسن صالح وكنت موجودا مع النادي وقتها، وأبلغته وقتها بأن طارق لاعب جيد ويتدرب بمنتهى القوة".

وأكمل: "أي مدرب قادم سيكون محظوظا، بعدما قام الزمالك بدعم الفريق، بالإضافة إلى وجود استقرار حاليا، ومن الصعب أن ينافس الفريق على الكونفدرالية حاليًا، لأنني لست مقتنعًا بالعديد من الصفقات التي انضمت للفريق".