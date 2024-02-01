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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عدد من القرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بالجامعة ، وشملت القرارات تعيين الدكتور فهمي صلاح فهمي الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة ببنها وكيلا للكلية لشئون التعليم و الطلاب.

 وتعيين الدكتور نصر طه حسن الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة رئيسا لمجلس قسم المحاسبة بالكلية.

وتعيين الدكتور أحمد انور السيد الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بالكلية.
كما شملت القرارات أيضا قيام الدكتورة سوسن سامي مسلم الأستاذ المساعد بقسم أمراض الطيور والأرانب بكلية الطب البيطري بأعمال رئاسة مجلس قسم أمراض الطيور والأرانب بالكلية ، وقيام الدكتورة أميرة محمد علي الأستاذ المساعد بقسم البكتريولوجيا والمناعة والفطريات بكلية الطب البيطري بأعمال رئاسة مجلس قسم البكتريولوجيا والمناعة والفطريات بالكلية .

جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الطب البيطري رئيس جامعة بنها كلية التربية الرياضية

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