استجابة للمواطنين.. محافظ الغربية يبحث تركيب مطبات للحد من الحوادث بشارع البحر بطنطا

رحمي يوجه بتركيب مطبات صناعية واشارات مرورية لعبور المشاة

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة صباحية لدراسة إجراءات تركيب مطبات للحد من الحوادث المرورية بشارع البحر داخل مدينة طنطا، وضبط الحركة المرورية وتسهيل عبور المشاة استجابة لشكاوى المواطنين.



وخلال الجولة، تفقد المحافظ أماكن تكرار الحوادث في شارع البحر خلال الفترة الماضية، وتوضيح أسبابها لدراسة ووضع الحلول التي يمكن تنفيذها فورا للحد من تكرار الحوادث بتلك الأماكن خلال الفترة القادمة، والتي يعد أبرزها تركيب مطبات وإشارات لعبور المشاة.

وعلى هامش الجولة، عقد محافظ الغربية، اجتماعا مع رئيس مركز ومدينة طنطا ومدير الإدارة المالية والإدارية بالديوان العام.

ووجه المحافظ بتوريد وتركيب مطبات صناعية بشارع البحر وإشارات مرورية جديدة وصيانة الاشارات المتواجدة لعبور المشاة بالاتجاهين بحي أول وثان طنطا نظرا لكثرة الحوادث بالمنطقة.

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