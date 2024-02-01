وزير الري يتفقد أعمال الحماية بمصب نهر النيل فرع رشيد بكفر الشيخ

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، لمحافظة كفر الشيخ لتفقد أعمال حماية الشواطئ بالمحافظة.

وتفقد سويلم أعمال الحماية بمصب نهر النيل فرع رشيد (حائط رشيد البحرى) للاطمئنان على أعمال الحماية القائمة بطول 3.50 كيلو متر شرق مصب فرع رشيد وبطول 1.50 كيلو متر غرب المصب.

وأكد وزير الري حرصه على تفقد حائط رشيد للاطمئنان على حالة أعمال الحماية القائمة والتي تقوم بدور هام في حماية الأراضى الزراعية الخصبة الموجودة بالمنطقة، والاستثمارات الكبرى الموجودة بالمنطقة والمتمثلة في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكى، ومدينة رشيد الجديدة، وإيقاف التراجع الحادث في خط الشاطئ وحماية منطقة المصب.

ووجه سويلم بسرعة إعداد دراسة متكاملة لأعمال الحماية بالمنطقة، وسرعة نهو الإجراءات الخاصة بإسناد أعمال تأهيل حائط رشيد، والتي تم طرحها مؤخراً لبدء الأعمال فى أقرب وقت.

وصرح بأن مشروعات حماية الشواطئ، خاصة في دلتا نهر النيل، تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً، خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل، الأمر الذى يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية، بالإضافة لما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تُعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، الأمر الذى يُسهم فى استقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.

وأضاف سويلم أن الوزارة نفذت أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا وبتكلفة تصل إلى 3.60 مليار جنيه خلال السنوات العشرة الماضية، والتي أسهمت في حماية المناطق الساحلية وما بها من منشآت واستثمارات تصل قيمتها لحوالي 75 مليار جنيه، وإكتساب مساحات من الأراضى تصل إلى 1.80 مليون متر مربع.

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