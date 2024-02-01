طارق الشناوي يرشح عددا من نجمات السينما المصرية لتصدر أفيشات الأفلام

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن دور الممثلات فى السينما المصرية انخفض قليلا فى الجيل الخاص بالفنانة يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين، نظرا لظهور ممثلين مثل الفنان عادل إمام وأحمد زكي وغيرهم، ووجودهن تحت مظلتهم.

وأضاف الناقد الفني طارق الشناوي، خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”: “فى نظرى أن المرأة لن تعود إلى تصدر أفيشات الأفلام ، إلا فى حال كان هناك رقم قوي فى شباك التذاكر”.

وتابع الناقد الفني طارق الشناوي: “ياسمين عبد العزيز من النجمات اللاتي من الممكن أن تتصدر الأفيشات الخاصة بالأفلام، ومنى زكي وهند صبري ونيللي كريم”.