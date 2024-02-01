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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي تفتح باب التقديم لمنح جديدة للعلماء

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه اعتباراً من اليوم سيتم فتح باب التقدم عن منح (SRI2024) للعلماء في بداية حياتهم المهنية .

وقالت أكاديمية البحث العلمي، إن ذلك يأتي في إطار تعاون الأكاديمية والمجلس الدولي للعلوم International Science Council (ISC) .

وأضافت أكاديمية البحث العلمي في بيان لها، أنه سيتم من خلال هذه المنح إتاحة عدد محدود من المنح الدراسية لحضور SRI/ SSD للباحثين في بداية حياتهم المهنية من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والتي ستتحمل نفقات السفر والإقامة خلال المؤتمرات .

وأكدت أكاديمية البحث العلمي ، أنه سيتم تنظيم مؤتمر أبحاث الاستدامة والابتكار (SRI) بالتعاون مع أيام علوم الاستدامة (SSD) المزمع عقدهما خلال الفترة من 10 وحتى 14 يونيو 2024 في هلسنكي وإسبو بفنلندا ، مشددةً على جميع المهتمين تقديم الطلبات في موعد أقصاه 15 فبراير 2024.

وكانت أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قبول مقترحات بحثية للأعوام (2025 – 2027)، مشيرا إلى أن التعاون يأتي في إطار بروتوكول التعاون العلمي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية.

وأشارت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى أن مجالات التعاون التي يجب التقديم فيها خلال مقترحات بحثية للأعوام (2025 – 2027) تشمل علوم الأرض، وفي المجالات المتعلقة بعلوم الحياة تشمل علم الأحياء المجهري، وعلوم الزراعة والمحاصيل، وحماية النبات، وتربية الحيوان، والمعلوماتية الحيوية.

ونوهت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بأن مدة كل مشروع 36 شهرا، موضحة أن مبلغ التمويل المخصص لكل مشروع قدره 450 ألف جنيه، 50% مستهلكات ونشر، و35% تذاكر سفر للباحثين المصريين، و15% نفقات استضافة الباحثين الصينيين في مصر.

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