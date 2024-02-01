عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنبيه عاجل من أكاديمية البحث العلمي بشأن برنامج CRP

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

دعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جميع المهتمين للتقدم بمقترحات بحثية ضمن برنامج Collaborative Research Programme (CRP) الذي يهدف إلى تحقيق التواصل بين العلماء من الدول الأعضاء والمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وكذا تمويل مشروعات بحثية تتناول موضوعات حيوية على المستويين المحلى والإقليمي في مجالات علمية متعددة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ومن خلال التعاون مع المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية (www. icgeb. org )

يوفر البرنامج الدعم للأنشطة البحثية في مجالات

 Basic life sciences Human healthcare

Industrial and agricultural biotechnology

وقالت أكاديمية البحث العلمي : سيتم اختيار ثلاثة باحثين فقط للمشاركة في Standard Research Grant على أن يكون المرشح شاغلا لمنصب في إحدى الجامعات أو أحد المراكز البحثية المصرية بالإضافة إلي إثنين من الباحثين للمشاركة في Early Career Return Grants

وأكدت أكاديمية البحث العلمي ، أن الحد الأقصى للتمويل من مركز ال ICGEB هو 25 ألف يورو (خمسة وعشرون ألف يورو) سنويا موجهة بالكامل للإنفاق على المشروع البحثي بصورة مباشرة ولن تتحمل الأكاديمية أيه نفقات

وأوضحت أكاديمية البحث العلمي آخر موعد لاستيفاء إستماره التقدم إلكترونيا في المركز من قبل الباحثين 30 إبريل 2024

وقالت أكاديمية البحث العلمي : للتسجيل علي موقع المركز يرجى الدخول على الرابط التالي 

 https:// isg. icge. org/ auth/ login 

لمزيد من التفاصيل وتحميل استمارة التقدم للبرنامج ولمعرفة طريقة كتابة طلب المنحة يرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

https:// www. icgeb. org/ activities/ grants 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

رسمياً.. جوزيه جوميز يوقع مديرا فنيا لـ الزمالك بصحبة 3 مساعدين

ترشيحاتنا

بعد الخروج من أمم إفريقيا.. كارتيرون يقترب من تدريب منتخب الجزائر

الزمالك يواصل الصفقات لدعم الفريق ويستعير لاعب سوري شهير

كوكبة من نجوم الفن والغناء في حفل زفاف نجلة عصام كاريكا.. صور

تخفيف مناهج الثانوية العامة للطلاب المدمجين والمكفوفين .. اعرف المقررات المحذوفة

تنبيه عاجل من أكاديمية البحث العلمي بشأن برنامج CRP

عمرها سنة ونص.. شاب ينهي حياة نجلة عمه في سوهاج.. والأب: عيار طايش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

فيديو

عاجل| وقف تسعير الذهب.. ماذا يحدث؟! فيديو

فنيًا وجماهيريًا.. عوامل جعلت الأهلي يتراجع عن صفقة أبوجبل والتعاقد مع علي لطفي|فيديوجراف

العروس ظهرت بإطلالة ملكية.. كواليس حفل زفاف ابنة عصام كاريكا

الأطفال ليسوا أبرياء وسندمر المزيد.. عضو بالكونجرس الأمريكي يدعم الإبادة بغزة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ