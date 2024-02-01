عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

6 مستندات.. شروط الحصول على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

سيارات
سيارات

تسعي الحكومة إلي تقدم كافة خدماتها لـ ذوي الاحتياجات الخاصة بكل سهولة ويسر من بينها إمكانية  الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك.

خطوات الحصول على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

يسعي الكثيرون من ذوي الهمم إلي معرفة خطوات و شروط الحصول على سيارة معفاة من الجمارك  فضلا عن طريقة حجز الكشف الطبي اللازم الحصول علي السيارة.

txt

رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

txt

667 مليون دولار تنعش خزينة الدولة.. مبادرة سيارات المصريين بالخارج تجلب الخير لمصر

الأوراق المطلوبة لسيارات المعاقين

وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الحصول على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتضمن ما يلي :-

- تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة التي تثبت أنّ الشخص المتقدم للحصول على سيارة لديه إعاقة بدرجة معينة.

- كما تشمل المستندات المطلوبة تقرير الكشف الطبي والذي يُحدد نسبة الإعاقة ونوع الإصابة

- تقديم رخصة قيادة سارية

- كما تشمل المستندات المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي

- يلزم تقديم صورة شهادة الميلاد

- كما تتضمن المستندات المطلوبة تقديم قرار الوصاية وذلك فى حال أنّ المتقدم للحصول على سيارة المعاقين قاصر أو محجور عليه.

خطوات التقديم على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

- تبدء خطوات الحصول علي سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة حجز موعد للكشف الطبي من خلال الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة.

- فى هذه الخطوة يتم التوجه إلى المجلس الأعلى للمستشفيات المتخصصة في الموعد المحدد للكشف الطبي.

- انتظار صدور التقرير الطبي.

- في حالة صدور التقرير الطبي بموافقة المجلس الأعلى للمستشفيات المتخصصة، يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

- عقب تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، يتم تحديد موعد لتسليم الأوراق والمستندات إلى وزارة المالية.

- حال استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، يتم إصدار خطاب الموافقة على شراء سيارة معاقين.

- يقوم المواطن بشراء السيارة من أي توكيل سيارات، وذلك بعد تقديم خطاب الموافقة على شراء سيارة معاقين إلى التوكيل.

شروط الحصول على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

- يشترط من أجل الحصول على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة أن يكون المتقدم للحصول على سيارات المعاقين مصري الجنسية.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها أن يكون المتقدم حاصلًا على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- وتتضمن الشروط أن يكون المتقدم اجتاز الكشف الطبي.

txt

بـ 300 ألف جنيه .. سيارات أوتوماتيك بحالة مميزة

txt

بعد قرار الحكومة الأخير.. كل ماتريد معرفته عن إعفاء سيارات المصريين بالخارج

- وتشمل الشروط أن يكون المتقدم قادرًا على قيادة السيارة.

- تتضمن الشروط أن تكون نسبة الإعاقة لدى المتقدم 25% فأكثر.

سيارات سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة حجز سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة سيارات معفاة سيارات للمعاقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

نشرت الفسق والفجور .. تطورات مثيرة فى قضية الراقصة حورية

موضوعات متعلقة

667 مليون دولار تنعش خزينة الدولة.. مبادرة سيارات المصريين بالخارج تجلب الخير لمصر

بـ 300 ألف جنيه .. سيارات أوتوماتيك بحالة مميزة

ترشيحاتنا

تسعير عشوائي| تحذير من نشأة سوق سوداء للذهب.. وقرار عاجل بشأن البيع

في اتصال مع نظيره الإيراني.. شكري يعرب عن قلق مصر من اتساع الصراع بالمنطقة

3 درجات تحت الصفر| تفاصيل أقسى ساعات الطقس على مصر.. ودرجات الحرارة بالمحافظات

يغير حياتك 180 درجة.. عليك بهذا العمل بعد مغرب شمس الخميس

رئيس المجلس الأوروبي: مستمرون في الجهود لإيصال المساعدات لغزة وتحقيق حل الدولتين

نشرت الفسق والفجور .. تطورات مثيرة فى قضية الراقصة حورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه .. الأكل الغلط يدمر الدماغ والمخ

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

فيديو

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

أساءت لوالدها أمام الجميع.. من هي صاحبة تريند الشارع اللي وراه

بسبب حمزة مون بيبي.. الفنانة المغربية دنيا بطمة تدخل السجن

عاجل| وقف تسعير الذهب.. ماذا يحدث؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ