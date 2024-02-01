6 مستندات.. شروط الحصول على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

تسعي الحكومة إلي تقدم كافة خدماتها لـ ذوي الاحتياجات الخاصة بكل سهولة ويسر من بينها إمكانية الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك.

خطوات الحصول على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

يسعي الكثيرون من ذوي الهمم إلي معرفة خطوات و شروط الحصول على سيارة معفاة من الجمارك فضلا عن طريقة حجز الكشف الطبي اللازم الحصول علي السيارة.

الأوراق المطلوبة لسيارات المعاقين

وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الحصول على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتضمن ما يلي :-

- تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة التي تثبت أنّ الشخص المتقدم للحصول على سيارة لديه إعاقة بدرجة معينة.

- كما تشمل المستندات المطلوبة تقرير الكشف الطبي والذي يُحدد نسبة الإعاقة ونوع الإصابة

- تقديم رخصة قيادة سارية

- كما تشمل المستندات المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي

- يلزم تقديم صورة شهادة الميلاد

- كما تتضمن المستندات المطلوبة تقديم قرار الوصاية وذلك فى حال أنّ المتقدم للحصول على سيارة المعاقين قاصر أو محجور عليه.

خطوات التقديم على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

- تبدء خطوات الحصول علي سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة حجز موعد للكشف الطبي من خلال الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة.

- فى هذه الخطوة يتم التوجه إلى المجلس الأعلى للمستشفيات المتخصصة في الموعد المحدد للكشف الطبي.

- انتظار صدور التقرير الطبي.

- في حالة صدور التقرير الطبي بموافقة المجلس الأعلى للمستشفيات المتخصصة، يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

- عقب تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، يتم تحديد موعد لتسليم الأوراق والمستندات إلى وزارة المالية.

- حال استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، يتم إصدار خطاب الموافقة على شراء سيارة معاقين.

- يقوم المواطن بشراء السيارة من أي توكيل سيارات، وذلك بعد تقديم خطاب الموافقة على شراء سيارة معاقين إلى التوكيل.

شروط الحصول على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

- يشترط من أجل الحصول على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة أن يكون المتقدم للحصول على سيارات المعاقين مصري الجنسية.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها أن يكون المتقدم حاصلًا على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- وتتضمن الشروط أن يكون المتقدم اجتاز الكشف الطبي.

- وتشمل الشروط أن يكون المتقدم قادرًا على قيادة السيارة.

- تتضمن الشروط أن تكون نسبة الإعاقة لدى المتقدم 25% فأكثر.