محمد شبانة: أبو جبل لبس حجازي بتصريحاته

علق الإعلامي محمد شبانة علي مد القيد وتصريحات أبو جبل بشأن الخروج المبكر من أمم افريقيا.

وكتب محمد شبابة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "مد القيد لغاية ما شوبير يوافق ان الأهلي يجيب حارس مرمى.. والزمالك يتحدى بعبد الله السعيد.. وأبو جبل لبس حجازي هو اللى قال لي شوووط".



ونفى اللاعب محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الأهلي، وجود خلاف مع الثنائي محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا.

وقال أبو جبل، في تصريحات لقناة “سي بي سي”: “محمد الشناوي حارس كبير، نحن أصدقاء في المنتخب منذ 2019، لم يحدث معه أي خلاف أو اعتراض، ودائمًا نكون 4 حراس مرمى موجودين ومن يمثل المنتخب الكل يكون في ظهره”.

وتابع: “تعاملي مع الشناوي جيد جدًا، ولا يوجد أي شيء مما أسمعه في السوشيال ميديا”.

وأضاف: “حدث التحام خفيف بيني وبين كهربا في تدريبات المنتخب، واعتذرنا لبعضنا البعض والقصة انتهت، ولا يوجد أي خلاف معه”.