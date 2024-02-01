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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيلة المصري أمام بيراميدز بدور الثمانية لبطولة كأس الرابطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الكابتن  علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته بدور الثمانية لبطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز  والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس  على ستاد الجيش ببرج العرب.

 

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وضمت تشكيلة المصري  كلا من :  محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ،  أحمد أيمن منصور ، عمرو سعداوي لخط الدفاع ، عمرو موسى ، أمادو با  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر  ، حسن علي  ، سمير فكري كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي .

فيما ضمت قائمة بدلاء المصري كلا من عصام ثروت ، أحمد عيد ، حسين السيد ، محمود حمادة  ، يوسف الجوهري ، اسلام عطية ، فخر الدين بن يوسف ، ليستويل أمانكونا ، والوافد الجديد المنضم للمصري صلاح محسن.

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