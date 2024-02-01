سوريا.. سماع دوي انفجارات في قاعدة الاحتلال الأمريكي بحقل العمر النفطي

أفادت مصادر سورية بسماع دوي إنفجارات في قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بدير الزور في سوريا، جراء تجدد القصف على القاعدة.

وكان المرصد السوري، السبت الماضي، أعلن سماع دوي انفجارات قرب قاعدة أمريكية بريف المالكية بمحافظة الحسكة.

وقال المرصد السوري، إن هناك سماع دوي انفجارات في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور في سوريا حيث توجد قاعد للتحالف الدولي.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم ، عن إصابة 3 جنود أمريكيين جراء استهداف قاعدة حقل كونيكو بدير الزور أمس.

وأصيب الجنود الأمريكيون بجراح متفاوتة، في هجوم مسيّرات أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران مساء أمس، استهدفت منطقة قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي.

وأضاف المرصد السوري، أنه جرى نقل الجنود عبر الطيران المروحي التابع لـ “التحالف الدولي” إلى قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.