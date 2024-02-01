وزير الشباب ومحافظ الشرقية يفتتحان مشروعات رياضية بنادي الصفوة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عددا من المنشآت الرياضية بنادى الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان و التى شملت افتتاح حمام سباحة أولمبي وصالة للجمباز لخدمة رواد النادى ليقدم فريق النادى استعراضا رياضيا نال اعجاب الحضور .

تفقد وزير الشباب والرياضه ومحافظ الشرقية صالة الألعاب القتالية والتى ضمت العاب الجودو والتايكوندو والكاراتية والكيك بوكسينج والكونغ فو في تواجد للاعبي المشروع القومي بالموهبة والتابع لوزارة الشباب والرياضة داخل الصالة بنادى الصفوة للتدريب بها .

والتقي وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بلاعبي المشروع القومى للموهبة والبطل الاولمبي لكرة السلة وتفقدا حديقة النباتات النادرة وصالة تنس الطاولة بجانب مشاهده مباراة لكرة السلة بين فريقي نادى الصفوة و مجموعة من لاعبي مشروع Her world .

وخلال الزيارة حرص وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية على الاطمئنان على استمرار سير العمل بمشروع كابيتانو مصر ومشاهده ختام تصفيات مونديال حياة كريمة والتى جمعت بين فريقي مركز شباب الفولى ومركز شباب المناجاة .

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالطفرة الإنشائية الرياضية المتواجدة بالنادى برئاسة رئيس مجلس الإدارة ، وعلي العمل المتميز فى تطوير النادي بالاضافة الى تنوع الخدمات الاجتماعية التى يقدمها النادى للأعضاء.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تولى اهتمام كبير بملف تطوير البنية الرياضية بجميع أندية مصر في جميع المحافظات، موضحا أن البنية الرياضية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تطورت بشكل كبير وملموس ادى الى تنظيم مصر للعديد من البطولات على المستوي الدولى والقاري .

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الشباب والرياضه ولا تألوا جهدا في تقديم كامل الدعم والمساندة للقطاع لدوره الهام في تشكيل الوعي والوجدان لدى الشباب باعتبارهم القوة الفعالة لبناء وتنمية المجتمع والذي يتفق تماماً مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان .

وأشار محافظ الشرقية الي أهمية ممارسة الرياضة باعتبارها تساهم في بناء أجسام و عقول الشباب وتعد إحدى الوسائل الهامه لاستغلال طاقاتهم بشكل إيجابي يعود بالنفع على المجتمع ، مؤكدا علي ضرورة استمرار رعاية النشء الصغير واكتشاف المهارات الإبداعية لديهم في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والاستفادة منها في المجالات التنموية.