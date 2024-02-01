مؤسس اتحاد أمهات مصر تشيد بمعرض الكتاب وتؤكد: شامل وممتع ومنظم

زارت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، اليوم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55 ، بصحبة مجموعة من أولياء الأمور من الأمهات وأبنائهم الطلاب.

وأشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55 واهتمام الطلاب وأولياء الأمور بزيارته، مؤكدةً أنه شامل وممتع ومنظم.

وأكدت أن زيارتها لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55 بصحبة الطلاب وأولياء الأمور كانت شيقة وممتعة ومفيدة للغاية، خاصة وأن معرض القاهرة للكتاب من أهم الأحداث الثقافية في مصر والوطن العربي.

وأوضحت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أنها قامت برفقة أولياء الأمور والطلاب بزيارة جناح تابع لوزارة التربية والتعليم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55 ، مؤكدةً انه يضم ورش وأنشطة مختلفة للأطفال وندوات خاصة بالصحة النفسية، بالإضافة إلي زيارة جناح وزارة الدفاع وجناح وزارة الداخلية وجناح المجلس القومي للمرأة، وأنشطة عديدة للأطفال وورش وغيرها، مؤكده أن معرض القاهرة الدولي للكتاب شامل وممتع وبشكل منظم.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إلي أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55 يزوره جميع الأعمار، وقالت: لقد التقينا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55 ، بوفد من اتحاد طلاب جامعات المنوفية ودمياط وكلية البنات جامعة عين شمس، ووفود ورحلات بشكل منظم ولائق.

ودعت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، جميع أولياء أمور طلاب المدارس بضرورة اصطحاب أبنائهم لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، للاستفادة منه وحضور الفعاليات الهامة التي يشهدها، ليستفيد الأبناء بمختلف الأعمار، مقدمه الشكر للقيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء علي تنظيم مثل هذه الفعاليات الهامة ودعمها بما يليق بمكانة وعظمة الدولة المصرية.

وكانت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، دعت الأيام الماضية أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم علي الاستفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55 خلال إجازة نصف العام.

جاء ذلك في إطار الدور التوعوي لاتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، علي مدار السنوات الماضية، تجاه أولياء الأمور والطلاب، وتعريفهم والمشاركة في الأحداث الهامة والتي تقوم بها مصر، لغرس روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا الطلاب.