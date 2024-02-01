مصطفى بكري: إسرائيل الفائز الوحيد من التهديدات الأمريكية البريطانية في المنطقة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لا يجب الاختلاف على الوطن مهما كانت التوجهات، مشيرا إلى أن إسرائيل الكاسب الوحيد من التهديدات الأمريكية البريطانية في المنطقة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن تكرار الفوضى في مصر سيؤدي إلى ضياع سيناء، خاصة أن إسرائيل ستستغل ذلك، وستعمل على تصفية القضية الفلسطينية، وتنفذ مخطط التهجير.

يخططان لإنشاء الفوضى

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أمريكا وإسرائيل يخططان لإنشاء الفوضى في مصر بهدف الاستحواذ على سيناء، مؤكدا أنه لدي ثقة في أن مصر ستكون من الدول الكبرى، وستتجاوز الأزمة.

