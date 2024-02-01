حالات استئناف صرف المعاش لغير المستحقين

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الحالات التي يتم فيها استئناف المعاش للموقفين من الصرف، والفئات المحرومة من صرف المعاش.

حالات يستثنى فيها وقف صرف المعاش

ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

-وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة. - مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة. -تصرف منحة بحد أدنى 500 جنيه للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، ولكن لا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة. -تعمل اللائحة التنفيذية لهذا القانون على تحديد قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة، ففي حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق. -أما في حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى - العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز. - الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه. -إذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة. - الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. - الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس -و سن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

المعاشات

حالات استحقاق المعاش

نصت المادة (21) من قانون التأمينات والمعاشات على أنه يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

المادة 98 من قانون المعاشات



وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش و من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين

الأرمل الأرملة الأبناء البنات الوالدان الإخوة الأخوات

حالات وقف المعاش

ويتم وقف صرف المعاش المستحق فى حالة وفاة المستحق، أو زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، أو بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.

شروط الحصول على المنحة