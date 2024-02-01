سندوتش الفول بقى بـ15 جنيها.. مصطفى بكري يوجه رسالة عاجلة للحكومة بشأن الأسعار

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي، يوجه الحكومة دائما بالتخفيف عن معاناة المواطن، مبينا أن هناك أولويات في الفترة الحالية، قائلا:"هناك فقه الأولويات".

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحكومة لابد من أن تدرك خطورة ارتفاع الأسعار والتأثير على المواطن، معلقا "خدوا بالكم من خطورة ارتفاع الأسعار الجنوني، وتأثيراتها".

الدولار والذهب

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك أسعار جنونية، تجعل من حقنا أن نتسائل وأن نتكلم، " حتى سندوتش الفول بقى 15 جنيها"، فمعاناة المواطنين تتواصل مع الارتفاع الجنوني في الأسعار بالإضافة إلى الدولار والذهب.