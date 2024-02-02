بوجاتي W16 Mistral تباع بـ 165 مليون جنيه

كشفت شركة بوجاتي عن إصدارها الجديد بوجاتي W16 Mistral ، وتظهر سيارة بوجاتي الجديدة بـ بابين فقط وبمظهر أنيق ومميز، وتنتمي W16 Mistral لفئة السيارات الخارقة .

سعر بوجاتي W16 Mistral الخارقة

سيتم إنتاج 99 سيارة فقط من بوجاتي W16 Mistral ، وتتسع بوجاتي الجديدة الي شخصين فقط .

- مواصفات بوجاتي W16 Mistral الخارقة :

سعر بوجاتي W16 Mistral الخارقة

تظهر بوجاتي W16 Mistral بالعديد من المميزات منها، سبويلر أمامي مصنوع من ألياف الكربون، وفتحات تهوية الضخمة، باومصابيح أمامية وشبكة مبرد ومصابيح خلفية على شكل حرف X، وبها ناشر ضخم مع قبتي حماية تم صنعهم من ألياف الكربون .

- محرك بوجاتي W16 Mistral الجديدة :

تحصل سيارة بوجاتي W16 Mistral علي قوتها من محرك سعه 8000 سي سي ، يخرج قوة تصل الي 1176 كيلووات، أي ما يعادل 1600 حصان ، وتنتج عزم دوران يصل الي 1600 نيوتن/متر .

سعر بوجاتي W16 Mistral الخارقة

تصل سيارة بوجاتي W16 Mistral من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة قدرها 2.5 ثانية، وتصل سرعة W16 Mistral القصوى الي 400 كم/ساعة .

- سعر بوجاتي W16 Mistral الخارقة :

سعر بوجاتي W16 Mistral الخارقة

تباع سيارة بوجاتي W16 Mistral الخارقة بسعر 5 مليون يورو ، أي ما يعادل 165 مليون جنيه مصر تقريباً .