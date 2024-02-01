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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الطريقة الصحيحة لكتابة إيصال الأمانة.. خطوات

إيصال أمانة
إيصال أمانة

حدد القانون المصري طرق محددة لكتابة إيصال الأمانة لضمان الحقوق والالتزامات المالية لكلا الطرفين المتعاملين، وهناك خطوات يتم اتباعها لكتابة إيصال الأمانة

يجب أن تتوفر في إيصال الأمانة حتى يكون صحيحا ومنتجا لكافة أثاره القانونية

يجب أن تتوفر فيه عدة أركان

أولا :- يجب أن يشمل إيصال الأمانة على اسم المستلم كما في بطاقة الرقم القومي ويفضل أن يكون الإسم رباعي مثل

استلمت أنا /...(........)

ثانيا :- يجب أن يشمل إيصال الأمانة على محل إقامة المستلم مثل

المقيم /٠٠٠٠٠٠٠٠

ثالثا:- يجب أن يشمل إيصال الأمانة على اسم المستلم كما في بطاقة الرقم القومي ولابد وحتما أن يكون هذا الاسم صحيح وليس اسم الشهرة لأنك لاتسطيع أن تتخذ اى اجراء قانونى بالإيصال إلا بالإسم الموجود ببطاقة الرقم القومي مثل

من السيد / ( ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مجرد مثال

رابعا :- يجب أن يشمل إيصال الأمانة أيضا على محل إقامة المستلم مثل

المقيم / ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠-مجرد مثال

خامسا :- يجب أن يشمل إيصال الامانة على المبلغ النقدي بالأرقام والحروف مثل

مبلغ نقدي قدره ٠٠ مصري لاغير)

سادسا:- يجب أن يشمل إيصال الأمانه على اسم المستلم إليه مثل

وذلك بصفة أمانة لتوصيله للسيد 

ثم يكمل باقي الإيصال مثل

وفى حالة عدم تسليمي لهذا المبلغ أكون خائنا ومبددا للأمانة وأعاقب وفقا للقانون

سابعا :- وهو توقيع المستلم

مثل المستلم

( التوقيع )

ويفضل أن يكون التوقيع بكتابة الاسم رباعي كما في البطاقة

ويفضل أيضا أن يشمل الإيصال على بصمة المستلم حتى ولو كان المستلم ممن يجيد الكتابة

ملحوظة 

يجب إرفاق صوره من بطاقة الرقم القوم الخاصة بالمستلم بالإيصال

ليصبح شكل إيصال الامانه مثل

استلمت أنا / بطاقة رقم /

المقيم /

من السيد /

المقيم /

مبلغ نقده قدره .......... ( ) لاغير

وذلك بصفة أمانه لتوصيله للسيد /

المقيم /

وفى حالة عدم تسليمي لهذا المبلغ أكون خائنا ومبددا للامانه وأعاقب وفقا للقانون وهذا إقرار منى بالاستلام

البصمه المستلة

أما إذا أردت أن يكون الإيصال على بياض فلا تملىء اى خانه من الخانات السابق ذكره الا خانه واحده وهى مكان التوقيع يقوم المستلم بالتوقيع والبصم على الإيصال فقط دون ملء اى خانة من خانات الإيصال ثم إرفاق صورة الرقم القومي الخاص بالمستلم بالإيصال، حتى تتجنب الطعن على الإيصال بالتزوير.

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