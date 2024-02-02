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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية بنسبة 0.54% بجلسة نهاية الأسبوع |فيديو

ختام تعاملات البورصة
ختام تعاملات البورصة

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر فبراير، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.011 تريليون جنيه.

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 28434 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 34413 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12105 نقطة.

واضافت رمسيس ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 6630 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 9362 نقطة.
 

ارتفاع جماعي للمؤشرات ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة اسواق المال الشركات الصغيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 100 متساوي الأوزان إيجي إكس 30 للعائد الكلي إيجي إكس 30 محدد الأوزان تعاملات جلسة اليوم الخميس مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر إيجي إكس 100

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