عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير عزمي: صفقات الزمالك جيدة وجوميز شخصية قوية.. وهذه أزمة الكرة المصرية

صدى البلد

 

أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، أن صفقات الزمالك جيدة وجاءت بشكل سريع، والتعاقد مع عبدالله السعيد من بين أفضل الصفقات، متمنيًا أن يحققوا الإضافة المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الزمالك أيضا تعاقد مع مدرب أجنبي وشئ إيجابي أن يتم التعاقد معه مع جلب صفقات جديدة، ومهاب ياسر من أبرز العناصر المنضمة للزمالك وهو من العناصر الجيدة وسبق ورشحته للنادي عندما كان في نادي النجوم، وزياد كمال من العناصر الجيدة أيضا ويجيد التسديد من الخارج، وأيضا أحمد حمدي وناصر ماهر ومحمد شحاتة من اللاعبين الجيدين".

وأضاف: "الزمالك كان يعاني من أزمة كبيرة والدليل أنه قام بالاستغناء عن 11 لاعب بعد تدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي، ومعظم الصفقات جيدة ولاعبين شاركوا مع منتخبات مصر، وهم يحتاجون للتأقلم والانسجام، مع باقي المجموعة زيزو وفتوح والونش".

وأكمل: "يجب على الجماهير الصبر على هؤلاء العناصر خصوصا أنهم جاءوا في وسط الموسم، ولكن الأعمار صغيرة باستثناء عبدالله السعيد، ولاعبين مميزين، ويحتاج الجهاز الفني فقط وقت للعمل معهم".

وزاد: "أي مدرب سيكون سعيد بوجود هؤلاء اللاعبين معه، وسيجد صعوبة بكل تأكيد في الاختيار بينهم، خصوصا في وسط الملعب بعد انضمام السعيد وناصر ماهر وحمدي".

وأكد: "جوميز درب التعاون وأهلي جدة السعوديين في وقت سابق وهو لديه شخصية قوية جدا وحازم مع اللاعبين، وسبق وقاد التعاون للفوز على الهلال بخماسية، كما عمل في الميريا الإسباني وكان مساعدا في وقت سابق لـ فيريرا، وأبرز مزاياه القدرة على الدفع بتغييرات جيدة ويقرأ المباريات جيدا".

وأشار إلى أن الكرة المصرية لديها أزمات كثيرة في المسابقات والملاعب، واختراع بطولات جديدة، هناك سلبيات كثيرة، ولذلك من الصعب أن نتوج ببطولات كبرى في الوقت الحالي، لكن الكرة في المغرب والسنغال تطورت بشكل واضح، وأصبح هناك اكاديميات تخرج لاعبين لأوروبا بالإضافة للتطوير الواضح في كل شئ.

أضاف: "كل البرامج تتحدث عن مدير فني، ولكن لا يتحدثون عن شكل المسابقات والتأجيلات وباقي الأزمات، وأعتقد أن الأزمة سوف تستمر في ظل هذه المشكلات سوف تستمر المعاناة حتى في وجود اقوى المدربين في العالم، هناك فوارق واضحة لصالح المنتخبات ولم يعد هناك مواهب قوية خرجت من مصر".

وشدد مجاهد: "الكرة المصرية لن تتقدم في ظل وجود اتحادات تأتي بواسطة الجمعيات العمومية التي لا تهتم سوى بالمجاملات، ووائل جمعة لم يوفق في الانتخابات رغم تاريخه الكبير وهناك آخرون لا يعرفون شيئا عن الكرة ونجحوا في الانتخابات، نحن نعود للخلف".

وأتم: "أتمنى على من يحب مصر، ضرورة معالجة الأزمات بدلًا من المسكنات بعد كل أزمة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

خد بالك.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 10 محافظات

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: ألف ندوة بالمساجد الكبرى عن الإسراء والمعراج

غربلة ميت عقبة| رحيل 11 لاعبًا من الزمالك بالميركاتو الشتوي.. تعرف عليهم؟

تنسيق الشؤون الإنسانية: نشعر بقلق حقيقي إزاء تصعيد القتال في خان يونس

تعليم وعلاج.. مميزات كارت الخدمات المتكاملة

اعرف مخالفاتك المرورية وانت في البيت

الاحتلال يشن غارات جوية على عدة بلدات في جنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ زوجة كريم فهمي

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع

بالتايجر اللافت| شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

طريقة عمل فيليه السمك المقرمش بمذاق لا يقاوم

فيديو

ملابس نسائية لإخفاء الوجه والهيئة.. قصة سرقة جواهرجي العياط

الأرض على موعد مع مرور كويكب ضخم بجوارها

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ